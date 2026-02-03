Разин об автоголе Яковлева: «Просто человек взял и в свои ворота бросил. В 1-м периоде матча с «Ладой» мы доминировали. Потом сами себе решили создать проблемы»

Разин высказался о шайбе Яковлева в свои ворота.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался о шайбе защитника Егора Яковлева в свои ворота.

Сегодня «Металлург» победил «Ладу» со счетом 3:2. На 24-й минуте игры Яковлев под прессингом забил в свои пустые ворота, отдав пас назад с разворота на отложенном штрафе.

– Хорошее начало, в первом периоде мы доминировали. Потом сами себе решили создать проблемы. Хорошо, что в концовке периода сравняли счет.

В третьем периоде, считаю, мы тоже играли лучше. Правда, концовка была немного нервной.

– Судьи объяснили, почему засчитали гол Яковлева в свои ворота?

– Если бы было какое‑то воздействие соперника, то да. Но его не было. Просто человек взял и в свои ворота бросил.

– Какие у вас эмоции от победы в родном Тольятти, когда мама на трибуне?

– Они не самые большие. Но то, что я приезжаю сюда в город – едешь мимо тех районов, где я жил в детстве – это все волнительно, – сказал Разин.

