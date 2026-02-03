  • Спортс
  • Разин об автоголе Яковлева: «Просто человек взял и в свои ворота бросил. В 1-м периоде матча с «Ладой» мы доминировали. Потом сами себе решили создать проблемы»
Разин об автоголе Яковлева: «Просто человек взял и в свои ворота бросил. В 1-м периоде матча с «Ладой» мы доминировали. Потом сами себе решили создать проблемы»

Разин высказался о шайбе Яковлева в свои ворота.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о шайбе защитника Егора Яковлева в свои ворота.

Сегодня «Металлург» победил «Ладу» со счетом 3:2. На 24-й минуте игры Яковлев под прессингом забил в свои пустые ворота, отдав пас назад с разворота на отложенном штрафе.

– Хорошее начало, в первом периоде мы доминировали. Потом сами себе решили создать проблемы. Хорошо, что в концовке периода сравняли счет.

В третьем периоде, считаю, мы тоже играли лучше. Правда, концовка была немного нервной.

– Судьи объяснили, почему засчитали гол Яковлева в свои ворота?

– Если бы было какое‑то воздействие соперника, то да. Но его не было. Просто человек взял и в свои ворота бросил.

– Какие у вас эмоции от победы в родном Тольятти, когда мама на трибуне?

– Они не самые большие. Но то, что я приезжаю сюда в город – едешь мимо тех районов, где я жил в детстве – это все волнительно, – сказал Разин. 

«Металлург» выиграл 12 из 13 последних матчей – сегодня 3:2 с «Ладой». Команда Разина идет 1-й в КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
ЯК забил, ЯК отдал (голевой пас). Лучший игрок матча😂
Вспоминается сценка уральских пельменей про братьев Березуцких. У одного были голы, а у другого нет. И тот у кого нет, тоже хочет забить. Тот у кого были голы, говорит, «ладно, при счете 3:0 в нашу пользу, выйдешь вместо меня и забьешь гол». Тот спрашивает - «в свои или чужие ворота?» Этот ему отвечает - «там уже без разницы»
– Судьи объяснили, почему засчитали гол Яковлева в свои ворота?
------------------------
Что тут объяснять? Какой-то глупый вопрос.
Бывает и так
Рекомендуем