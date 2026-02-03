Разин об автоголе Яковлева: «Просто человек взял и в свои ворота бросил. В 1-м периоде матча с «Ладой» мы доминировали. Потом сами себе решили создать проблемы»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о шайбе защитника Егора Яковлева в свои ворота.
Сегодня «Металлург» победил «Ладу» со счетом 3:2. На 24-й минуте игры Яковлев под прессингом забил в свои пустые ворота, отдав пас назад с разворота на отложенном штрафе.
– Хорошее начало, в первом периоде мы доминировали. Потом сами себе решили создать проблемы. Хорошо, что в концовке периода сравняли счет.
В третьем периоде, считаю, мы тоже играли лучше. Правда, концовка была немного нервной.
– Судьи объяснили, почему засчитали гол Яковлева в свои ворота?
– Если бы было какое‑то воздействие соперника, то да. Но его не было. Просто человек взял и в свои ворота бросил.
– Какие у вас эмоции от победы в родном Тольятти, когда мама на трибуне?
– Они не самые большие. Но то, что я приезжаю сюда в город – едешь мимо тех районов, где я жил в детстве – это все волнительно, – сказал Разин.
«Металлург» выиграл 12 из 13 последних матчей – сегодня 3:2 с «Ладой». Команда Разина идет 1-й в КХЛ
Что тут объяснять? Какой-то глупый вопрос.