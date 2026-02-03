Ротенберг проведет мастер-класс в Минске, Андрей Костицын и Олег Антоненко примут участие: «На льду нет границ и политики – есть дети, их мечты, их первые шаги к будущим победам»
Член совета директоров «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг проведет мастер-класс в Минске.
«Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг и Академия «Красная Машина Юниор» совместно с Федерацией хоккея Беларуси 5 февраля в Минске проведет мастер-класс на «Чижовка-Арене» для детей – участников международного турнира «В основании будущего», где играют команды из Беларуси, России, Венгрии и Словакии.
В мастер-классе примут участие прославленные хоккеисты Беларуси – Андрей Костицын, один из самых результативных белорусских игроков в НХЛ, и Олег Антоненко, участник Олимпийских игр, чемпион России и четырехкратный чемпион Беларуси. К мастер-классу присоединятся и хоккеисты юниорской сборной России, которые также играют в Минске на турнире «Кубок Будущего».
Спорт всегда был и остается местом, где люди говорят на одном языке – языке уважения, честной борьбы и желания стать лучше. На льду нет границ и политики – есть дети, их мечты, их первые шаги к будущим победам.
Пусть 5 февраля на «Чижовка-Арене» станет днем, когда хоккей еще раз докажет: мы можем быть вместе, когда речь идет о будущем наших детей и о развитии спорта!» – сообщается в телеграм-канале Ротенберга.
Кувалда, дюбель, забивай!
Пропустил, вратаря меняй!
Йозе Марино - раздолбай!
Улица, хоккей, играй,
Кувалда, дюбель, забивай!
Пропустил, снова меняй!
Йозе - чушпан и раздолбай!
Улица, хоккей, играй,
Кувалда, дюбель, забивай!
Пропустил, давай меняй -
Клоун, чушпан и раздолбай!
Кто не знает - авантюрист и «борец за свободу» (как его окрестили при совдепе) лейтенант Шмидт несколько раз устраивал представление на аэростате (воздушном шаре), каждый раз собирал деньги с зевак, но каждый раз он падал на этом шаре, из-за чего над ним смеялись и требовали вернуть деньги. В результате этого лейтенант Шмидт вынужден был ездить по всей Российской империи - Одесса, Санкт-Петербург, Рига, т.е. в те города, где о нём ещё не знали, и даже сменить имя. Почитайте его биографию, это смешно до припадка