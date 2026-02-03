  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг проведет мастер-класс в Минске, Андрей Костицын и Олег Антоненко примут участие: «На льду нет границ и политики – есть дети, их мечты, их первые шаги к будущим победам»
11

Ротенберг проведет мастер-класс в Минске, Андрей Костицын и Олег Антоненко примут участие: «На льду нет границ и политики – есть дети, их мечты, их первые шаги к будущим победам»

Роман Ротенберг проведет мастер-класс совместно с Федерацией хоккея Беларуси.

Член совета директоров «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг проведет мастер-класс в Минске.

«Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг и Академия «Красная Машина Юниор» совместно с Федерацией хоккея Беларуси 5 февраля в Минске проведет мастер-класс на «Чижовка-Арене» для детей – участников международного турнира «В основании будущего», где играют команды из Беларуси, России, Венгрии и Словакии.

В мастер-классе примут участие прославленные хоккеисты Беларуси – Андрей Костицын, один из самых результативных белорусских игроков в НХЛ, и Олег Антоненко, участник Олимпийских игр, чемпион России и четырехкратный чемпион Беларуси. К мастер-классу присоединятся и хоккеисты юниорской сборной России, которые также играют в Минске на турнире «Кубок Будущего».

Спорт всегда был и остается местом, где люди говорят на одном языке – языке уважения, честной борьбы и желания стать лучше. На льду нет границ и политики – есть дети, их мечты, их первые шаги к будущим победам. 

Пусть 5 февраля на «Чижовка-Арене» станет днем, когда хоккей еще раз докажет: мы можем быть вместе, когда речь идет о будущем наших детей и о развитии спорта!» – сообщается в телеграм-канале Ротенберга.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoФХР
logoДинамо Москва
сборная России U25
logoсборная России U18
logoАндрей Костицын
детский хоккей
Кубок Будущего
Чижовка-Арена
logoОлег Антоненко
ФХБ
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мастер-класс по цирковому искусству?
Ответ МолотПермь
Мастер-класс по цирковому искусству?
Весь вечер на арене Йозе 🤡🤡🤡
Улица, хоккей, играй,
Кувалда, дюбель, забивай!
Пропустил, вратаря меняй!
Йозе Марино - раздолбай!

Улица, хоккей, играй,
Кувалда, дюбель, забивай!
Пропустил, снова меняй!
Йозе - чушпан и раздолбай!

Улица, хоккей, играй,
Кувалда, дюбель, забивай!
Пропустил, давай меняй -
Клоун, чушпан и раздолбай!
можно, конечно, сравнить романборисыча, с остапом бендером, но это будет выглядеть конщунственно, по отношению к турецкоподданному.
Ржу, не могу....какая же закулисная борьба идёт между ними всеми, хуже серпентария не видела...и это всё на фоне спекуляций Олимпиадой и СССР...позор российского хоккея 😉
Все правильно. В России этого лейтенанта Шмидта уже не пускают никуда, дабы не сделал хуже, пора и в Беларуси себя показать.
Кто не знает - авантюрист и «борец за свободу» (как его окрестили при совдепе) лейтенант Шмидт несколько раз устраивал представление на аэростате (воздушном шаре), каждый раз собирал деньги с зевак, но каждый раз он падал на этом шаре, из-за чего над ним смеялись и требовали вернуть деньги. В результате этого лейтенант Шмидт вынужден был ездить по всей Российской империи - Одесса, Санкт-Петербург, Рига, т.е. в те города, где о нём ещё не знали, и даже сменить имя. Почитайте его биографию, это смешно до припадка
Ответ Три_четыре
Все правильно. В России этого лейтенанта Шмидта уже не пускают никуда, дабы не сделал хуже, пора и в Беларуси себя показать. Кто не знает - авантюрист и «борец за свободу» (как его окрестили при совдепе) лейтенант Шмидт несколько раз устраивал представление на аэростате (воздушном шаре), каждый раз собирал деньги с зевак, но каждый раз он падал на этом шаре, из-за чего над ним смеялись и требовали вернуть деньги. В результате этого лейтенант Шмидт вынужден был ездить по всей Российской империи - Одесса, Санкт-Петербург, Рига, т.е. в те города, где о нём ещё не знали, и даже сменить имя. Почитайте его биографию, это смешно до припадка
Мы вам верим))) как и Йозе Марино😂
Ответ Ольга Лебедева_1116766866
Мы вам верим))) как и Йозе Марино😂
А мне не надо верить! Хотя.. ладно, немного можно. Но только чуть-чуть!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА – падение сезона: из числа фаворитов к 3% на чемпионство. При Ротенберге такого не было
4 февраля, 18:36
Роман Ротенберг: «Красная Машина Юниор-2014» прошла чемпионат Московской области без поражений – 18 побед и 207 шайб. Они следовали нашему девизу – «Играй, забивай, играй»
3 февраля, 08:27
«Большой руководитель зашел в раздевалку «Динамо» и своеобразно поддержал: «Платить зарплату за такую игру не будем». Шевченко о московском клубе
2 февраля, 19:04
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Финляндию, Канада обыграла Швейцарию, Германия победила Японию
сегодня, 22:32
Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»
сегодня, 21:54
Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%
сегодня, 21:43
Лав об Овечкине: «Единственный в своем роде, его значение в истории НХЛ уникально. Он лидер от природы. Алекс помог мне устроиться в КХЛ»
сегодня, 21:14
НХЛ оштрафовала МакКэррона на 2 343 доллара. Форвард «Нэшвилла» наотмашь ударил клюшкой по руке ван Римсдайку, когда шайба находилась вдали от них
сегодня, 20:03
Ларионов о своей философии: «Атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы, непредсказуемость. Одной силы мало, нужен интеллект, игровой IQ»
сегодня, 19:32
Грызлов на встрече с Ротенбергом: «Доступность детского спорта важна для воспитания здорового поколения. Нужна система развития – от дворовых «коробок» до национальной сборной»
сегодня, 19:07
Спронг о периоде в ЦСКА: «Ничего не сложилось. Сезон у меня хороший, статистика говорит сама за себя. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями»
сегодня, 18:48
Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»
сегодня, 18:34
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
сегодня, 21:59
Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
сегодня, 21:04
Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира
сегодня, 20:53
Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»
сегодня, 20:28
«Сент-Луис» забрал Финли с драфта отказов «Тампы». У 23-летнего форварда 2+1 в 22 матчах сезона
сегодня, 19:43
Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»
сегодня, 17:57
Фукале о драках Бобровского и Василевского: «Такое не для меня. Для зрителей это увлекательно, но не думаю, что стал бы ввязываться в подобное»
сегодня, 16:23
Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
сегодня, 16:09
Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: «Все топ-игроки здесь, это здорово. Болельщикам интересен этот формат»
сегодня, 15:12
Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»
сегодня, 14:55
Рекомендуем