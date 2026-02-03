Ротенберг проведет мастер-класс в Минске, Андрей Костицын и Олег Антоненко примут участие: «На льду нет границ и политики – есть дети, их мечты, их первые шаги к будущим победам»

Роман Ротенберг проведет мастер-класс совместно с Федерацией хоккея Беларуси.

Член совета директоров «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг проведет мастер-класс в Минске.

«Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг и Академия «Красная Машина Юниор» совместно с Федерацией хоккея Беларуси 5 февраля в Минске проведет мастер-класс на «Чижовка-Арене» для детей – участников международного турнира «В основании будущего», где играют команды из Беларуси, России, Венгрии и Словакии.

В мастер-классе примут участие прославленные хоккеисты Беларуси – Андрей Костицын , один из самых результативных белорусских игроков в НХЛ, и Олег Антоненко , участник Олимпийских игр, чемпион России и четырехкратный чемпион Беларуси. К мастер-классу присоединятся и хоккеисты юниорской сборной России, которые также играют в Минске на турнире «Кубок Будущего ».

Спорт всегда был и остается местом, где люди говорят на одном языке – языке уважения, честной борьбы и желания стать лучше. На льду нет границ и политики – есть дети, их мечты, их первые шаги к будущим победам.

Пусть 5 февраля на «Чижовка-Арене» станет днем, когда хоккей еще раз докажет: мы можем быть вместе, когда речь идет о будущем наших детей и о развитии спорта!» – сообщается в телеграм-канале Ротенберга.