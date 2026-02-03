Вратарь «Баффало» Луукконен пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Корписало заменит его в сборной Финляндии
Вратарь сборной Финляндии Луукконен пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы.
Вратарь «Баффало» и сборной Финляндии Юкко-Пекка Луукконен пропустит хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 из-за травмы.
28 января голкипер получил повреждение нижней части тела в матче с «Торонто».
Йоонас Корписало из «Бостона» заменит Луукконена в составе сборной Финляндии.
Игроки НХЛ прибудут в Милан в воскресенье, 8 февраля. В первом матче Финляндия сыграет со Словакией 11 февраля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Федерации хоккея Финляндии
5 комментариев
за-то серию мощную выдал с буфало
Там же Лайон вроде выдал и рекорд поставил. А этот дублер
Мне не нравится дд
