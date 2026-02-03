Вратарь «Баффало» Луукконен пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Корписало заменит его в сборной Финляндии

Вратарь сборной Финляндии Луукконен пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы.

Вратарь «Баффало » и сборной Финляндии Юкко-Пекка Луукконен пропустит хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 из-за травмы.

28 января голкипер получил повреждение нижней части тела в матче с «Торонто».

Йоонас Корписало из «Бостона » заменит Луукконена в составе сборной Финляндии.

Игроки НХЛ прибудут в Милан в воскресенье, 8 февраля. В первом матче Финляндия сыграет со Словакией 11 февраля.