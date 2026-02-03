Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча со СКА и был заменен на Фукале
Вратарь «Динамо» Минск Демченко был заменен в матче против СКА.
Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко был заменен в игре против СКА.
Голкипер не доиграл до конца матча Фонбет Чемпионата КХЛ (2:3, 2-й перерыв).
Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча, после чего был заменен.
Место в воротах занял Зак Фукале.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
