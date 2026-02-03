Рябыкин о Козлове во главе «Динамо»: «Слава был авторитетным игроком. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет был помощником, из него получится хороший главный тренер»
Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о ситуации в «Динамо».
Команда под руководством тренера Вячеслава Козлова проиграла 11 из 14 последних матчей. С 60 очками клуб занимает 7-е место в Западной конференции.
– Со стороны ситуация в «Динамо» выглядит плачевно, как считаете, Козлов действительно потерял нити управления командой?
– Это только последние матчи, а когда Козлов только стал главным тренером там хорошая серия была. Такие ситуации бывают. В «Динамо» хороший подбор игроков, надеюсь, что у моего родного клуба просто спад. Как любил говорить Захаркин: «Запланированный спад».
– Отсутствие опыта работы главным тренером у Козлова не смущает с учетом того, что сейчас команду нужно вытаскивать из ямы?
– Я знаю Славу очень хорошо, он был очень авторитетным игроком, хорошо находит со всеми общий язык. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет проработал помощником, в дальнейшем из него получится хороший главный тренер, – сказал Рябыкин.