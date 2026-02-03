  • Спортс
Рябыкин о Козлове во главе «Динамо»: «Слава был авторитетным игроком. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет был помощником, из него получится хороший главный тренер»

Рябыкин высказался о ситуации в «Динамо» при Козлове.

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о ситуации в «Динамо».

Команда под руководством тренера Вячеслава Козлова проиграла 11 из 14 последних матчей. С 60 очками клуб занимает 7-е место в Западной конференции. 

– Со стороны ситуация в «Динамо» выглядит плачевно, как считаете, Козлов действительно потерял нити управления командой?

– Это только последние матчи, а когда Козлов только стал главным тренером там хорошая серия была. Такие ситуации бывают. В «Динамо» хороший подбор игроков, надеюсь, что у моего родного клуба просто спад. Как любил говорить Захаркин: «Запланированный спад».

– Отсутствие опыта работы главным тренером у Козлова не смущает с учетом того, что сейчас команду нужно вытаскивать из ямы?

– Я знаю Славу очень хорошо, он был очень авторитетным игроком, хорошо находит со всеми общий язык. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет проработал помощником, в дальнейшем из него получится хороший главный тренер, – сказал Рябыкин. 

«Динамо» летит в пропасть – и абсолютно по делу

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рябыкин, ветеран Динамо...
Рекомендуем