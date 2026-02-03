«Металлург» выиграл 12 из 13 последних матчей – сегодня 3:2 с «Ладой». Команда Разина идет 1-й в КХЛ
«Металлург» победил «Ладу» (3:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Клуб из Магнитогорска выиграл 12 из 13 последних матчей.
Команда тренера Андрея Разина идет на 1-м месте в таблицах Востока и КХЛ с 84 очками в 51 игре.
«Лада» занимает 11-е место на Западе с 36 баллами в 53 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
№44, конечно, без комментариев. Хотя, ничего удивительного не произошло.
С победой, любимая команда!
Отдохните хорошенько!