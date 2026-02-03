«Металлург» выиграл 12 из 13 последних матчей – сегодня 3:2 с «Ладой». Команда Разина идет 1-й в КХЛ

«Металлург» выиграл 12 из 13 последних матчей в КХЛ.

«Металлург » победил «Ладу» (3:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Клуб из Магнитогорска выиграл 12 из 13 последних матчей.

Команда тренера Андрея Разина идет на 1-м месте в таблицах Востока и КХЛ с 84 очками в 51 игре.

«Лада » занимает 11-е место на Западе с 36 баллами в 53 матчах.