Генменеджер «Ак Барса»: «Видим в Арефьеве большую перспективу. Считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о новом контракте с Арефьевым.

Генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин высказался о новом контракте с вратарем Максимом Арефьевым .

«Максим – наш воспитанник, который еще в прошлой сезоне показал готовность играть на уровне КХЛ . Его габариты и уверенность на льду позволяют ему успешно выступать за «Ак Барс» и создавать необходимую конкуренцию в команде.

Вратарская бригада из своих воспитанников – это уникальный бонус, который доступен редким клубам, и мы рады, что можем им пользоваться. Контракт на три сезона позволяет нам формировать состав с прицелом на будущее.

Видим в Арефьеве большую перспективу и считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей лиги», – сказал Валиуллин.