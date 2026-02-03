Генменеджер «Ак Барса»: «Видим в Арефьеве большую перспективу. Считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ»
Генменеджер «Ак Барса» высказался о новом контракте с Арефьевым.
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о новом контракте с вратарем Максимом Арефьевым.
«Максим – наш воспитанник, который еще в прошлой сезоне показал готовность играть на уровне КХЛ. Его габариты и уверенность на льду позволяют ему успешно выступать за «Ак Барс» и создавать необходимую конкуренцию в команде.
Вратарская бригада из своих воспитанников – это уникальный бонус, который доступен редким клубам, и мы рады, что можем им пользоваться. Контракт на три сезона позволяет нам формировать состав с прицелом на будущее.
Видим в Арефьеве большую перспективу и считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей лиги», – сказал Валиуллин.
