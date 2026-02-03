Яковлев забил в свои пустые ворота в матче «Металлурга» с «Ладой». Защитник отдал пас назад с разворота на отложенном штрафе

Яковлев забил в свои ворота в матче «Металлурга» с «Ладой».

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев забил в свои ворота в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ладой» (2:2, 2-й перерыв).

Эпизод произошел на 24-й минуте игры на отложенном штрафе после нарушения форварда «Лады» Райли Савчука . Голкипер «Металлурга » Илья Набоков покинул ворота, он был заменен на экстра-полевого игрока.

Яковлев под прессингом Савчука отдал пас назад с разворота. В результате шайба попала в пустые ворота «Металлурга».

Гол был записан на Савчука, который после этого был удален за подножку.