Яковлев забил в свои пустые ворота в матче «Металлурга» с «Ладой». Защитник отдал пас назад с разворота на отложенном штрафе
Яковлев забил в свои ворота в матче «Металлурга» с «Ладой».
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев забил в свои ворота в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ладой» (2:2, 2-й перерыв).
Эпизод произошел на 24-й минуте игры на отложенном штрафе после нарушения форварда «Лады» Райли Савчука. Голкипер «Металлурга» Илья Набоков покинул ворота, он был заменен на экстра-полевого игрока.
Яковлев под прессингом Савчука отдал пас назад с разворота. В результате шайба попала в пустые ворота «Металлурга».
Гол был записан на Савчука, который после этого был удален за подножку.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Красивая история падения и взлета игрока Лады)
Хороший гол! И взгляд Разина лучше тысячи слов)
Еще в детских секциях учат если не видишь кому отдать пас , выноси из зоны и не каких пасов вдоль своих ворот и назад на ворота . это гол . детская ошибка или установка тренера быстрее избавиться от шайбы когда под давлением , чтоб не отобрали .
Красиво вышло.
С Яковлевым и Прессом выиграть КГ это Подвиг))
да ладно, такое даже у Ковальчука было
Детсад ясельная группа .Дети так не играют .
Заберите уже кто-нибудь это недоразумение под номером 44 🤦......За что этот фигурист получает 60 мультов??????? Родственничек😏......
Заберите уже кто-нибудь это недоразумение под номером 44 🤦......За что этот фигурист получает 60 мультов??????? Родственничек😏......
Чей он родственник?
Заберите уже кто-нибудь это недоразумение под номером 44 🤦......За что этот фигурист получает 60 мультов??????? Родственничек😏......
Он в костюме хорошо смотрится и на интервью
Уровень Яковлева!
Ну что, , видимо будет прибит к лавке, любители даже так не сыграют...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем