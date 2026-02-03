«Ак Барс» продлил контракт с Арефьевым до 2029 года
«Ак Барс» продлил контракт с Арефьевым.
«Ак Барс» заключил новое соглашение с вратарем Максимом Арефьевым.
Срок контракта рассчитан до 31 мая 2029 года.
В сезоне-2025/26 Арефьев одержал 4 победы в 8 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, отразив 92,8% бросков при коэффициенте надежности 2,14.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
ОТЛИЧНО!!! Макса ждет большое будущее!!! Удачи!!!
👍👍👍
Если будет почаще работать в рамке придёт и опыт, перспектива у него есть.
Макс нестабилен, но когда уверенность должна прийти. Тимур тоже звезд с неба не хватал, но потом стал нашей стеной.
