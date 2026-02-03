Митчелл Миллер: «НХЛ остается мечтой, мне хотелось бы поиграть в Америке. Но пока я в «Ак Барсе», буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина»

Митчелл Миллер: НХЛ по-прежнему остается мечтой.

Защитник «Ак Барса » Митчелл Миллер высказался о своем будущем в клубе.

Срок соглашения игрока рассчитан до 31 мая 2027 года.

– Твой сосед по раздевалке Лямкин продлил контракт. Связываешь ли свое будущее с «Ак Барсом»?

– Так далеко не смотрю, поскольку до истечения моего контракта еще много времени. Надеюсь, что к этому времени мы сможем выиграть Кубок Гагарина.

– Допускаешь возвращение в Северную Америку? Даже Кудашов называл тебя игроком НХЛ.

– НХЛ по-прежнему остается мечтой. Мне хотелось бы поиграть в Америке. Это мечта каждого юного хоккеиста, но пока я здесь, буду делать все, чтобы выиграть главный трофей и сделать каждого счастливым, – сказал Миллер.