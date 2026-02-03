Митчелл Миллер: «НХЛ остается мечтой, мне хотелось бы поиграть в Америке. Но пока я в «Ак Барсе», буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
Митчелл Миллер: НХЛ по-прежнему остается мечтой.
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о своем будущем в клубе.
Срок соглашения игрока рассчитан до 31 мая 2027 года.
– Твой сосед по раздевалке Лямкин продлил контракт. Связываешь ли свое будущее с «Ак Барсом»?
– Так далеко не смотрю, поскольку до истечения моего контракта еще много времени. Надеюсь, что к этому времени мы сможем выиграть Кубок Гагарина.
– Допускаешь возвращение в Северную Америку? Даже Кудашов называл тебя игроком НХЛ.
– НХЛ по-прежнему остается мечтой. Мне хотелось бы поиграть в Америке. Это мечта каждого юного хоккеиста, но пока я здесь, буду делать все, чтобы выиграть главный трофей и сделать каждого счастливым, – сказал Миллер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
4 комментария
оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем!!! (с)
Топовый хоккеист! Получше многих нападающих в лиге!
Топовый хоккеист! Получше многих нападающих в лиге!
да! подтянуть еще основную роль и звезда будет!
