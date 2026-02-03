Ромасько, Соин, Строганов и Головлев – арбитры Матча звезд КХЛ-2026

КХЛ назвала судей на Матч звезд-2026.

КХЛ объявила состав судейской бригады на Фонбет Матч Звезд КХЛ-2026 в Екатеринбурге.

Главными судьями будут Александр Соин и Евгений Ромасько .

Соин работает в лиге с сезона-2009/10, всего он отсудил 780 матчей, обслуживал игры финалов Кубка Гагарина. Звездный уик-энд в Екатеринбурге – первый в его карьере.

Ромасько дебютировал в КХЛ в сезоне-2008/09, затем через 6 лет уехал работать в Северную Америку и вернулся в 2018-м. За 15 сезонов он отработал в лиге 716 матчей. Он судил игры финалов Кубка Гагарина, чемпионаты мира (2019, 2021) и Олимпиаду (2022) – на Играх в Пекине Ромасько работал на матче за бронзовые медали. В Екатеринбурге он проведет свой первый звездный матч.

Линейные арбитры звездного уик-энда – Дмитрий Головлев и Максим Строганов.

Головлев провел свой первый матч в КХЛ в сезоне-2012/13, с тех пор он отработал 646 игр, включая матчи финала плей-офф. Ранее он еще не судил звездный уик-энд.

Строганов судит матчи лиги с сезона-2017/18. На его счету 364 матча, в Екатеринбурге он дебютирует на Матче звезд КХЛ.