  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Алексей Терещенко: «Хоккей на ОИ вызывает интерес, несмотря на отсутствие России. Канада везет мощнейший состав, американцы могут составить конкуренцию. Еще чехи могут побороться за победу»
9

Алексей Терещенко: «Хоккей на ОИ вызывает интерес, несмотря на отсутствие России. Канада везет мощнейший состав, американцы могут составить конкуренцию. Еще чехи могут побороться за победу»

Терещенко высказался о хоккейном турнире на Олимпиаде-2026.

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко высказался о предстоящем хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Хоккей на Олимпиаде вызывает интерес, несмотря на отсутствие сборной России. Как и весь турнир. Конечно, жаль, что нас не допустили. Буду наблюдать за групповым этапом и за плей-офф.

Канадцы везут мощнейший состав. Американцы могут составить им конкуренцию. Еще за победу могут побороться чехи. На молодежном чемпионате мира они выглядели очень неплохо», – сказал Терещенко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная США по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoАлексей Терещенко
logoОлимпиада-2026
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По МЧМ делать вывод о раскладе сил на ОИ с НХЛ)) Вроде сам хоккеист бывший, но такую дичь пронести...
Ответ язнаюгдеты
По МЧМ делать вывод о раскладе сил на ОИ с НХЛ)) Вроде сам хоккеист бывший, но такую дичь пронести...
Динамовец же
Любит чехов соответственно)
Ответ язнаюгдеты
По МЧМ делать вывод о раскладе сил на ОИ с НХЛ)) Вроде сам хоккеист бывший, но такую дичь пронести...
Ну им всем надо что то сказать для пропаганды . Вот они и отвечают , что Фетисов , что Ларионов и иже с ними . Понятно они все выслуживаются .
Чехи слабее немцев даже, а вот шведы могут
Хм, а каким макаром за победу могут чехи побороться? Терещенко состав видел? У немцев и швейцарцев составы и то поинтереснее.
Сравнивать МЧМ с олимпиадой это надо быть очень "умным"
Да там составы у всех будь здоров. А самые непонятные, как обычно, это финны.
Плохо, конечно, что наших не будет. Но, надеюсь, хотя бы хоккей покажут
Ответ Dragon10
Плохо, конечно, что наших не будет. Но, надеюсь, хотя бы хоккей покажут
Китайцев?
Ответ Dragon10
Плохо, конечно, что наших не будет. Но, надеюсь, хотя бы хоккей покажут
Что значит хотя бы? Всю ОИ на Окко покажут. И в кой-то веке хоть все матчи видимо можно посмотреть при желании.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпион Италии Ушнев о хоккейной арене к ОИ-2026: «Итальянцы любят кайфовать, а работать – не очень, вечно переносят на завтра. Когда тянуть некуда, они включаются. Все пройдет нормально»
3 февраля, 12:15
Майоров об олимпийской стипендии: «52 000 рублей – ставка у всех одинаковая. У простого рабочего в стране средняя зарплата меньше. Конечно, хотел бы 152 тысячи, но я не жалуюсь»
3 февраля, 12:02
Райли Саттер: «Печально, что России не будет на Олимпиаде, многие лучшие хоккеисты мира родом отсюда. Было бы идеально, если бы все сильные страны участвовали»
2 февраля, 14:12
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Финляндию, Канада обыграла Швейцарию, Германия победила Японию
сегодня, 22:32
Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»
сегодня, 21:54
Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%
сегодня, 21:43
Лав об Овечкине: «Единственный в своем роде, его значение в истории НХЛ уникально. Он лидер от природы. Алекс помог мне устроиться в КХЛ»
сегодня, 21:14
НХЛ оштрафовала МакКэррона на 2 343 доллара. Форвард «Нэшвилла» наотмашь ударил клюшкой по руке ван Римсдайку, когда шайба находилась вдали от них
сегодня, 20:03
Ларионов о своей философии: «Атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы, непредсказуемость. Одной силы мало, нужен интеллект, игровой IQ»
сегодня, 19:32
Грызлов на встрече с Ротенбергом: «Доступность детского спорта важна для воспитания здорового поколения. Нужна система развития – от дворовых «коробок» до национальной сборной»
сегодня, 19:07
Спронг о периоде в ЦСКА: «Ничего не сложилось. Сезон у меня хороший, статистика говорит сама за себя. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями»
сегодня, 18:48
Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»
сегодня, 18:34
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
сегодня, 21:59
Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
сегодня, 21:04
Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира
сегодня, 20:53
Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»
сегодня, 20:28
«Сент-Луис» забрал Финли с драфта отказов «Тампы». У 23-летнего форварда 2+1 в 22 матчах сезона
сегодня, 19:43
Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»
сегодня, 17:57
Фукале о драках Бобровского и Василевского: «Такое не для меня. Для зрителей это увлекательно, но не думаю, что стал бы ввязываться в подобное»
сегодня, 16:23
Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
сегодня, 16:09
Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: «Все топ-игроки здесь, это здорово. Болельщикам интересен этот формат»
сегодня, 15:12
Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»
сегодня, 14:55
Рекомендуем