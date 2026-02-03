Алексей Терещенко: «Хоккей на ОИ вызывает интерес, несмотря на отсутствие России. Канада везет мощнейший состав, американцы могут составить конкуренцию. Еще чехи могут побороться за победу»
Терещенко высказался о хоккейном турнире на Олимпиаде-2026.
Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко высказался о предстоящем хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии.
«Хоккей на Олимпиаде вызывает интерес, несмотря на отсутствие сборной России. Как и весь турнир. Конечно, жаль, что нас не допустили. Буду наблюдать за групповым этапом и за плей-офф.
Канадцы везут мощнейший состав. Американцы могут составить им конкуренцию. Еще за победу могут побороться чехи. На молодежном чемпионате мира они выглядели очень неплохо», – сказал Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Любит чехов соответственно)
Сравнивать МЧМ с олимпиадой это надо быть очень "умным"