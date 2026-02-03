Абрамов высказался о своей результативности.

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов высказался о своей результативности в этом сезоне.

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ Абрамов провел за ЦСКА 48 матчей и набрал 18 (7+11) очков.

– Многие болельщики беспокоятся, что после хорошей результативности в прошлом сезоне сейчас у вас игра как-то не идет. В чем вы видите причину, что забрасывать просто порой не получается?

– Не согласен, что не получается. Игра в хоккей – это не только забрасывание шайб. Сейчас все мои мысли о команде, и хорошо, что ЦСКА сейчас побеждает.

– До начала плей-офф осталось совсем немного. Вы уже входите в режим матчей на выбывание или пока не делаете на этом акцент?

– Мы каждый матч играем на победу. Плей-офф начнется тогда, когда начнется, но привычки побеждать формируем уже с первого дня сборов, – сказал Абрамов.