Демидов делит 4-е место в истории «Монреаля» по очкам за сезон для игроков не старше 20 лет – 46. Рекорд у Лефлера – 64 очка

Демидов – 4-й в истории «Монреаля» по очкам за сезон для игроков до 21 года.

Нападающий «Монреаля » Иван Демидов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:4 ОТ). На его счету стало 46 (12+34) очков в этом сезоне.

Россиянин сравнялся с Марио Трембле (сезон-1976-77) и делит четвертое место в истории клуба по очкам за одну регулярку для игроков не старше 20 лет.

Рекорд принадлежит Ги Лефлеру – 64 балла в сезоне-1971/72. В тройке также расположились Юрай Слафковски (50, сезон-2023/24) и Анри Ришар (47, сезон-1956/57).