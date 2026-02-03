Демидов делит 4-е место в истории «Монреаля» по очкам за сезон для игроков не старше 20 лет – 46. Рекорд у Лефлера – 64 очка
Демидов – 4-й в истории «Монреаля» по очкам за сезон для игроков до 21 года.
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:4 ОТ). На его счету стало 46 (12+34) очков в этом сезоне.
Россиянин сравнялся с Марио Трембле (сезон-1976-77) и делит четвертое место в истории клуба по очкам за одну регулярку для игроков не старше 20 лет.
Рекорд принадлежит Ги Лефлеру – 64 балла в сезоне-1971/72. В тройке также расположились Юрай Слафковски (50, сезон-2023/24) и Анри Ришар (47, сезон-1956/57).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Может замахнуться на рекорд, время есть
Понятно, что Иван уже поднаелся, уже играет где то через немогу, но нужно найти еще силы поднажать и войти в историю - до рекорда всего 19 очков!
отдохнет ща в феврале как раз
Хороший ориентир. Стать лучше чем Лефлер по данной статистике. Демидов сможет.
Вполне реально, но нужно чуть добавить темпа. В январе продуктивность чуть спала по очкам. Ну и главное среди новичков лучшим бомбардиром стать. Тем более, что вклад Ивана очень нужен Монреалю для попадания в Плэйофф. На Востоке плотность такая что, кроме , пожалуй, Каролины, Тампы и Рейнджерс всё остальное может вверх дном перевернуться.
Надо прибавлять, и становиться лучшим! И время и все данные есть для этого!
