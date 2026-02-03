  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дмитрий Рябыкин: «Сомневаюсь, что СКА сможет на что‑то рассчитывать в плей‑офф. Им придется тяжело»
6

Дмитрий Рябыкин: «Сомневаюсь, что СКА сможет на что‑то рассчитывать в плей‑офф. Им придется тяжело»

Дмитрий Рябыкин: сомневаюсь, что СКА сможет на что‑то рассчитывать в плей‑офф.

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин заявил, что не видит у СКА серьезных перспектив в борьбе за Кубок Гагарина.

Армейцы проиграли семь матчей подряд и занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ.

– Стоит ли говорить, что перед плей‑офф СКА находится в серьезнейшем кризисе?

– У них просто сейчас спад. Ни одна команда, кроме «Металлурга», не прошла чемпионат без спадов. Такое бывает.

Сомневаюсь, что СКА сможет сильно на что‑то рассчитывать в плей‑офф. Им придется тяжело, – сказал Рябыкин.

Новый антирекорд СКА – 7 поражений подряд. И что теперь?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoСКА
logoМатч ТВ
logoМеталлург Мг
logoДмитрий Рябыкин
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Капитан очевидность
Бывший ГТ, шикарная должность.
Напарник Назарова
Малинового просто оттаскают.. Если вообще его китайцы не обойдут..
Нужно бы, наверное, тренера для начала заменить..
Честно говоря кроме Локомотива и Минска никто с Запада не сможет пережить перекрёстный плей-офф. Какая разница в каком раунде вылетят команды с Запада если Кубок вернётся на Восток?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пашков о СКА: «В Ларионова летят копья критики, а кто-то в тени принимает решения. В штабе возник «Мистер икс» – тренер Тамбиев, но никакой информации по его поводу не дается»
3 февраля, 10:31
Плющев об антирекорде СКА: «Ларионов покинул страну, которая дала ему все, потом вернулся. Может, в идеологическом плане что-то не складывается»
2 февраля, 14:20
Андрей Назаров: «Хоккей – самый популярный вид спорта в мире, даже Трамп пошутил о нем. КХЛ продолжает оставаться наиболее популярной в Европе»
2 февраля, 08:30
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Финляндию, Канада обыграла Швейцарию, Германия победила Японию
сегодня, 22:32
Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»
сегодня, 21:54
Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%
сегодня, 21:43
Лав об Овечкине: «Единственный в своем роде, его значение в истории НХЛ уникально. Он лидер от природы. Алекс помог мне устроиться в КХЛ»
сегодня, 21:14
НХЛ оштрафовала МакКэррона на 2 343 доллара. Форвард «Нэшвилла» наотмашь ударил клюшкой по руке ван Римсдайку, когда шайба находилась вдали от них
сегодня, 20:03
Ларионов о своей философии: «Атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы, непредсказуемость. Одной силы мало, нужен интеллект, игровой IQ»
сегодня, 19:32
Грызлов на встрече с Ротенбергом: «Доступность детского спорта важна для воспитания здорового поколения. Нужна система развития – от дворовых «коробок» до национальной сборной»
сегодня, 19:07
Спронг о периоде в ЦСКА: «Ничего не сложилось. Сезон у меня хороший, статистика говорит сама за себя. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями»
сегодня, 18:48
Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»
сегодня, 18:34
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
сегодня, 21:59
Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
сегодня, 21:04
Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира
сегодня, 20:53
Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»
сегодня, 20:28
«Сент-Луис» забрал Финли с драфта отказов «Тампы». У 23-летнего форварда 2+1 в 22 матчах сезона
сегодня, 19:43
Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»
сегодня, 17:57
Фукале о драках Бобровского и Василевского: «Такое не для меня. Для зрителей это увлекательно, но не думаю, что стал бы ввязываться в подобное»
сегодня, 16:23
Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
сегодня, 16:09
Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: «Все топ-игроки здесь, это здорово. Болельщикам интересен этот формат»
сегодня, 15:12
Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»
сегодня, 14:55
Рекомендуем