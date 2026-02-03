Дмитрий Рябыкин: «Сомневаюсь, что СКА сможет на что‑то рассчитывать в плей‑офф. Им придется тяжело»

Дмитрий Рябыкин: сомневаюсь, что СКА сможет на что‑то рассчитывать в плей‑офф.

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин заявил, что не видит у СКА серьезных перспектив в борьбе за Кубок Гагарина.

Армейцы проиграли семь матчей подряд и занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ.

– Стоит ли говорить, что перед плей‑офф СКА находится в серьезнейшем кризисе?

– У них просто сейчас спад. Ни одна команда, кроме «Металлурга », не прошла чемпионат без спадов. Такое бывает.

Сомневаюсь, что СКА сможет сильно на что‑то рассчитывать в плей‑офф. Им придется тяжело, – сказал Рябыкин.

