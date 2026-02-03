Дмитрий Рябыкин: «Сомневаюсь, что СКА сможет на что‑то рассчитывать в плей‑офф. Им придется тяжело»
Дмитрий Рябыкин: сомневаюсь, что СКА сможет на что‑то рассчитывать в плей‑офф.
Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин заявил, что не видит у СКА серьезных перспектив в борьбе за Кубок Гагарина.
Армейцы проиграли семь матчей подряд и занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ.
– Стоит ли говорить, что перед плей‑офф СКА находится в серьезнейшем кризисе?
– У них просто сейчас спад. Ни одна команда, кроме «Металлурга», не прошла чемпионат без спадов. Такое бывает.
Сомневаюсь, что СКА сможет сильно на что‑то рассчитывать в плей‑офф. Им придется тяжело, – сказал Рябыкин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Капитан очевидность
Бывший ГТ, шикарная должность.
Напарник Назарова
Малинового просто оттаскают.. Если вообще его китайцы не обойдут..
Нужно бы, наверное, тренера для начала заменить..
Честно говоря кроме Локомотива и Минска никто с Запада не сможет пережить перекрёстный плей-офф. Какая разница в каком раунде вылетят команды с Запада если Кубок вернётся на Восток?
