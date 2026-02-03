  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард «Сочи» Эллис: «В России мне нравится гораздо больше, чем в Финляндии. Магазины там закрывались в 2 часа дня, по выходным ничего не работало. Приходилось готовить самому»
31

Форвард «Сочи» Эллис: «В России мне нравится гораздо больше, чем в Финляндии. Магазины там закрывались в 2 часа дня, по выходным ничего не работало. Приходилось готовить самому»

Форвард «Сочи» Эллис: в России мне нравится гораздо больше, чем в Финляндии.

Нападающий «Сочи» Макс Эллис заявил, что жизнь в России ему нравится больше, чем в Финляндии. Американец провел сезон-2024/25 в финском «Юкурите».

– Какие впечатления остались от жизни и игры в Финляндии?

– В России мне нравится гораздо больше, чем в Финляндии. Здесь больше активностей, очень дружелюбные люди. Не хочу говорить ничего плохого про Финляндию, мне понравилось в Хельсинки, но я жил севернее, в двух часах езды от столицы. В два часа дня там закрывались магазины, по выходным и вовсе ничего не работало. Мне приходилось самостоятельно готовить себе еду до и после матчей, что доставляло неудобство.

– В Финляндии большинство арен довольно компактные. На контрасте с ними какие эмоции у вас вызвала «СКА-Арена»?

– Действительно, в Финляндии очень маленькие арены. Дома, в Северной Америке я тоже играл на арене, где общая вместимость была около 3 тысяч или даже меньше. Поэтому я был очень удивлен масштабом арены, когда приехал в Россию.

Больше всего мне понравилась раздевалка: там есть столько всего, что невозможно не удивиться. Сауна, горячие и холодные ванные. Впервые я увидел, что на территории арены есть гостиница.

Перед приездом в Санкт-Петербург я не смотрел фотографии арены, поэтому первые впечатления были очень яркими, – сказал Эллис.

Форвард «Сочи» Эллис о жизни в России: «Все не так, как показывают в Америке по новостям – условия отличные, никаких проблем. В Петербурге многие знают английский – я был удивлен»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМакс Эллис
Питание
logoСпорт-Экспресс
СКА-Арена
logoСочи
logoКХЛ
чемпионат Финляндии
logoШанхай Дрэгонс
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Это он ещё до КБ не дошёл))
Ответ Рубин2003
Это он ещё до КБ не дошёл))
В Финляндии такой магазин надо открыть, и все остальные, даже в будни, работать перестанут. Все будут там
Ответ brace
В Финляндии такой магазин надо открыть, и все остальные, даже в будни, работать перестанут. Все будут там
В финке монополия на алкашку. Все через одну сеть.
в спитинг чиллет потом послушаем, как ему тут понравилось) А пока выполняет условия контракта) я только никак не пойму, почему наши клоуны не могут просто попросить сказать, что нравится в России. Зачем всё время других принижать. Утомил уже постсовковый комплекс неполноценности.
Ответ Алексaндр Молодкин
в спитинг чиллет потом послушаем, как ему тут понравилось) А пока выполняет условия контракта) я только никак не пойму, почему наши клоуны не могут просто попросить сказать, что нравится в России. Зачем всё время других принижать. Утомил уже постсовковый комплекс неполноценности.
А почему на североамериканских подкастах всë время спрашивают дичь про Россию. Тоже комплекс какой-то?
Ответ Алексaндр Молодкин
в спитинг чиллет потом послушаем, как ему тут понравилось) А пока выполняет условия контракта) я только никак не пойму, почему наши клоуны не могут просто попросить сказать, что нравится в России. Зачем всё время других принижать. Утомил уже постсовковый комплекс неполноценности.
Потому что эти клоуны знают свою целевую аудиторию. И чистая похвала у этой самой ца вызовет реакцию из серии "ну с твоими то доходами легко говорить". А вот истории о том, как "там" всё хуже, чем здесь - это они кушают с удовольствием.
А что это за Элис и как ее зовут?
Ответ Modrich26
А что это за Элис и как ее зовут?
Красиво одевается, красиво говорит)
Это он ещë в Израиле не бывал, там в субботу закрыто вообще всë, евреи сидят по домам и весь день молятся.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это он ещë в Израиле не бывал, там в субботу закрыто вообще всë, евреи сидят по домам и весь день молятся.
Моляться чтобы Эллис забил за Сочи 😬
Элис заказывает в Купере.
Юкурите? Yes, I do
...и доставка туалетов в 2 часа ночи, подытожил иностранец
Деревенщина приехал в город))
как у них бизнес тогда живёт в Финляндии? Не представляю как тогда в плюс можно работать, если владельцы позволяют такой график
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Сочи» Эллис о жизни в России: «Все не так, как показывают в Америке по новостям – условия отличные, никаких проблем. В Петербурге многие знают английский – я был удивлен»
3 февраля, 10:02
«Сочи» выменял Эллиса у «Шанхая» на денежную компенсацию. Форвард набрал 4 очка в 16 матчах сезона КХЛ
28 октября 2025, 13:15
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Финляндию, Канада обыграла Швейцарию, Германия победила Японию
сегодня, 22:32
Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»
сегодня, 21:54
Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%
сегодня, 21:43
Лав об Овечкине: «Единственный в своем роде, его значение в истории НХЛ уникально. Он лидер от природы. Алекс помог мне устроиться в КХЛ»
сегодня, 21:14
НХЛ оштрафовала МакКэррона на 2 343 доллара. Форвард «Нэшвилла» наотмашь ударил клюшкой по руке ван Римсдайку, когда шайба находилась вдали от них
сегодня, 20:03
Ларионов о своей философии: «Атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы, непредсказуемость. Одной силы мало, нужен интеллект, игровой IQ»
сегодня, 19:32
Грызлов на встрече с Ротенбергом: «Доступность детского спорта важна для воспитания здорового поколения. Нужна система развития – от дворовых «коробок» до национальной сборной»
сегодня, 19:07
Спронг о периоде в ЦСКА: «Ничего не сложилось. Сезон у меня хороший, статистика говорит сама за себя. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями»
сегодня, 18:48
Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»
сегодня, 18:34
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
сегодня, 21:59
Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
сегодня, 21:04
Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира
сегодня, 20:53
Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»
сегодня, 20:28
«Сент-Луис» забрал Финли с драфта отказов «Тампы». У 23-летнего форварда 2+1 в 22 матчах сезона
сегодня, 19:43
Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»
сегодня, 17:57
Фукале о драках Бобровского и Василевского: «Такое не для меня. Для зрителей это увлекательно, но не думаю, что стал бы ввязываться в подобное»
сегодня, 16:23
Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
сегодня, 16:09
Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: «Все топ-игроки здесь, это здорово. Болельщикам интересен этот формат»
сегодня, 15:12
Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»
сегодня, 14:55
Рекомендуем