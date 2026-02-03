Форвард «Сочи» Эллис: «В России мне нравится гораздо больше, чем в Финляндии. Магазины там закрывались в 2 часа дня, по выходным ничего не работало. Приходилось готовить самому»

Форвард «Сочи» Эллис: в России мне нравится гораздо больше, чем в Финляндии.

Нападающий «Сочи» Макс Эллис заявил, что жизнь в России ему нравится больше, чем в Финляндии. Американец провел сезон-2024/25 в финском «Юкурите».

– Какие впечатления остались от жизни и игры в Финляндии?

– В России мне нравится гораздо больше, чем в Финляндии. Здесь больше активностей, очень дружелюбные люди. Не хочу говорить ничего плохого про Финляндию, мне понравилось в Хельсинки, но я жил севернее, в двух часах езды от столицы. В два часа дня там закрывались магазины, по выходным и вовсе ничего не работало. Мне приходилось самостоятельно готовить себе еду до и после матчей, что доставляло неудобство.

– В Финляндии большинство арен довольно компактные. На контрасте с ними какие эмоции у вас вызвала «СКА-Арена»?

– Действительно, в Финляндии очень маленькие арены. Дома, в Северной Америке я тоже играл на арене, где общая вместимость была около 3 тысяч или даже меньше. Поэтому я был очень удивлен масштабом арены, когда приехал в Россию.

Больше всего мне понравилась раздевалка: там есть столько всего, что невозможно не удивиться. Сауна, горячие и холодные ванные. Впервые я увидел, что на территории арены есть гостиница.

Перед приездом в Санкт-Петербург я не смотрел фотографии арены, поэтому первые впечатления были очень яркими, – сказал Эллис.

Форвард «Сочи» Эллис о жизни в России: «Все не так, как показывают в Америке по новостям – условия отличные, никаких проблем. В Петербурге многие знают английский – я был удивлен»