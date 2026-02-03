  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Глава Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: «Следующий сезон точно начнем там. Мы хоккейный регион, в РПЛ пока выживаем»
13

Глава Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: «Следующий сезон точно начнем там. Мы хоккейный регион, в РПЛ пока выживаем»

Глава Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: новый сезон точно начнем там.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Торпедо» начнет следующий сезон FONBET КХЛ на новой арене.

– Ваш регион больше футбольный или хоккейный?

– Это факт, что мы регион хоккейный. Руки не опускаем, верим, что футбол тоже станет успешным, но пока мы выживаем в РПЛ. А в хоккее у нас вечная слава грозы авторитетов, невероятные успехи в медийном плане. Спасибо «Матч ТВ»!

Конечно, замахнемся на Кубок Гагарина. Шансы есть всегда. Тут вопрос амбиций. Будем играть в плей‑офф так, как сложится «регулярка», специально выбирать соперника не будем. У нас на арене стопроцентный аншлаг.

Готовность переехать на новую арену зависит от клуба. Новый сезон мы точно начнем на новой арене.

– Вы допускали возможность проведения на новой арене матча «Торпедо» – «Детройт».

– Мое предложение не ограничивается только «Детройтом». Мы рассчитываем, что о нас будут помнить как о хоккейном регионе с новой ареной.

Если будут разрешены более глобальные вопросы, почему нет? Нижний Новгород готов принять такие матчи на новой арене, – сказал Никитин.

Глава Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: «Готова на 99%, но нужно оформить документально. Мы не должны торопиться – пусконаладка закончится в следующем году»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Глеб Никитин
logoКХЛ
logoТорпедо
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
телевидение
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Перед началом этого сезона тоже обещали.
Ответ ser7777
Перед началом этого сезона тоже обещали.
а если объективно - зачем переезжать сейчас? чтобы что? менять арену посреди сезона - очень плохая идея как для команды, которая привыкла к текущей, так и для болельщиков (вопрос с переносом тех же абонементов). нужно спокойно доиграть текущий сезон в Нагорном, проводить старичка на покой (и передать молодежкам), а уже с летних сборов привыкать к новому стадиону

ps: вспомните про прошлогодний переезд СКА, не нужно повторять ошибок
Очередной трёп от чинуши, при Шанцеве давно бы играли на новой арене, а при этом одни бесконечные новые даты открытия хоккейной арены. Зато фестивали, фейерверки и везде пиар у него не отнять.
Ответ Вячеслав Полешев
Очередной трёп от чинуши, при Шанцеве давно бы играли на новой арене, а при этом одни бесконечные новые даты открытия хоккейной арены. Зато фестивали, фейерверки и везде пиар у него не отнять.
У нас в Нижнем 2 новые станции метро строят уже больше 5 лет...о чём может быть речь
Ответ krypton92
У нас в Нижнем 2 новые станции метро строят уже больше 5 лет...о чём может быть речь
5 лет это еще ударные темпы для Нижнего) если бы не ЧМ, к которому построили не особо-то и нужную станцию, то между открытием Горьковской и ныне строящихся перерыв бы составил минимум 16 лет.
Пустословие.
Ответ Dundee
Пустословие.
100%
Это я про обещания. А переезжать посреди сезона ни в коем случае.
Вроде говорили, что сезон хоккейный начнут в старом Дворце , а перед Новым годом переедут в новый и вот оказывается теперь ,что только в новом хоксезоне !
А хоккейные результаты прям прут, каждый год вылет в 1 раунде
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Браташ о 2:3 с «Торпедо»: «По содержанию игры «Адмирал» не уступал. В хоккее выигрывает тот, кто использует больше шансов, но у нас их было не меньше»
2 февраля, 13:29
«Торпедо» выиграло впервые за 4 матча – у «Адмирала». У команды из Владивостока 1 победа в 12 последних матчах
2 февраля, 12:02
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Финляндию, Канада обыграла Швейцарию, Германия победила Японию
сегодня, 22:32
Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»
сегодня, 21:54
Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%
сегодня, 21:43
Лав об Овечкине: «Единственный в своем роде, его значение в истории НХЛ уникально. Он лидер от природы. Алекс помог мне устроиться в КХЛ»
сегодня, 21:14
НХЛ оштрафовала МакКэррона на 2 343 доллара. Форвард «Нэшвилла» наотмашь ударил клюшкой по руке ван Римсдайку, когда шайба находилась вдали от них
сегодня, 20:03
Ларионов о своей философии: «Атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы, непредсказуемость. Одной силы мало, нужен интеллект, игровой IQ»
сегодня, 19:32
Грызлов на встрече с Ротенбергом: «Доступность детского спорта важна для воспитания здорового поколения. Нужна система развития – от дворовых «коробок» до национальной сборной»
сегодня, 19:07
Спронг о периоде в ЦСКА: «Ничего не сложилось. Сезон у меня хороший, статистика говорит сама за себя. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями»
сегодня, 18:48
Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»
сегодня, 18:34
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
сегодня, 21:59
Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
сегодня, 21:04
Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира
сегодня, 20:53
Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»
сегодня, 20:28
«Сент-Луис» забрал Финли с драфта отказов «Тампы». У 23-летнего форварда 2+1 в 22 матчах сезона
сегодня, 19:43
Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»
сегодня, 17:57
Фукале о драках Бобровского и Василевского: «Такое не для меня. Для зрителей это увлекательно, но не думаю, что стал бы ввязываться в подобное»
сегодня, 16:23
Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
сегодня, 16:09
Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: «Все топ-игроки здесь, это здорово. Болельщикам интересен этот формат»
сегодня, 15:12
Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»
сегодня, 14:55
Рекомендуем