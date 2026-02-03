Глава Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: «Следующий сезон точно начнем там. Мы хоккейный регион, в РПЛ пока выживаем»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Торпедо» начнет следующий сезон FONBET КХЛ на новой арене.
– Ваш регион больше футбольный или хоккейный?
– Это факт, что мы регион хоккейный. Руки не опускаем, верим, что футбол тоже станет успешным, но пока мы выживаем в РПЛ. А в хоккее у нас вечная слава грозы авторитетов, невероятные успехи в медийном плане. Спасибо «Матч ТВ»!
Конечно, замахнемся на Кубок Гагарина. Шансы есть всегда. Тут вопрос амбиций. Будем играть в плей‑офф так, как сложится «регулярка», специально выбирать соперника не будем. У нас на арене стопроцентный аншлаг.
Готовность переехать на новую арену зависит от клуба. Новый сезон мы точно начнем на новой арене.
– Вы допускали возможность проведения на новой арене матча «Торпедо» – «Детройт».
– Мое предложение не ограничивается только «Детройтом». Мы рассчитываем, что о нас будут помнить как о хоккейном регионе с новой ареной.
Если будут разрешены более глобальные вопросы, почему нет? Нижний Новгород готов принять такие матчи на новой арене, – сказал Никитин.
Глава Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: «Готова на 99%, но нужно оформить документально. Мы не должны торопиться – пусконаладка закончится в следующем году»
ps: вспомните про прошлогодний переезд СКА, не нужно повторять ошибок