Глава Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: «Следующий сезон точно начнем там. Мы хоккейный регион, в РПЛ пока выживаем»

Глава Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: новый сезон точно начнем там.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Торпедо » начнет следующий сезон FONBET КХЛ на новой арене.

– Ваш регион больше футбольный или хоккейный?

– Это факт, что мы регион хоккейный. Руки не опускаем, верим, что футбол тоже станет успешным, но пока мы выживаем в РПЛ. А в хоккее у нас вечная слава грозы авторитетов, невероятные успехи в медийном плане. Спасибо «Матч ТВ»!

Конечно, замахнемся на Кубок Гагарина. Шансы есть всегда. Тут вопрос амбиций. Будем играть в плей‑офф так, как сложится «регулярка», специально выбирать соперника не будем. У нас на арене стопроцентный аншлаг.

Готовность переехать на новую арену зависит от клуба. Новый сезон мы точно начнем на новой арене.

– Вы допускали возможность проведения на новой арене матча «Торпедо» – «Детройт».

– Мое предложение не ограничивается только «Детройтом». Мы рассчитываем, что о нас будут помнить как о хоккейном регионе с новой ареной.

Если будут разрешены более глобальные вопросы, почему нет? Нижний Новгород готов принять такие матчи на новой арене, – сказал Никитин.

