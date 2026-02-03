Экс-гендиректор «Адмирала» заявил, что Тамбиева уволили по звонку руководства с трибуны: «После матча зашел гендиректор и объявил об отстранении»

Экс-гендиректор «Адмирала» заявил, что Тамбиева уволили по звонку с трибун.

Бывший спортивный директор «Адмирала » Вадим Аверкин поделился подробностями увольнения Леонида Тамбиева с поста главного тренера клуба из Владивостока.

6 декабря «Адмирал» объявил, что специалист отстранен от работы с командой. Это произошло на фоне серии из четырех поражений. 15 декабря было объявлено об увольнении Тамбиева.

– Правда, что его уволили прямо с трибуны?

– Правда. После матча зашел генеральный директор (Алексей Ан ) и объявил, что он отстранен. Но это была неправильная формулировка, – сказал Аверкин.

