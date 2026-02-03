Беруби о драках вратарей в НХЛ: «Я этого не понимаю. Если кто-то наехал на голкипера, кто-то из полевых должен что-то с этим сделать»

Беруби о драках вратарей в НХЛ: я этого не понимаю.

Главный тренер «Торонто » Крэйг Беруби высказался о драках вратарей в НХЛ.

За последнюю неделю голкиперы дрались дважды: Сергей Бобровский с Алексом Недельковичем и Андрей Василевский с Джереми Свайменом .

«Почему они дерутся? Почему этого не делают игроки? Вот как я на это смотрю. Честно говоря, я этого не понимаю. Я бы предпочел, чтобы мои вратари не дрались.

Если кто-то наезжает на твоего вратаря, один из полевых должен что-то с этим сделать», – сказал Беруби.

Отметим, что по ходу игровой карьеры Беруби провел более 200 поединков и получил 3149 штрафных минут за 1054 матча в регулярках НХЛ.

