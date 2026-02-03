Беруби о драках вратарей в НХЛ: «Я этого не понимаю. Если кто-то наехал на голкипера, кто-то из полевых должен что-то с этим сделать»
Беруби о драках вратарей в НХЛ: я этого не понимаю.
Главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби высказался о драках вратарей в НХЛ.
За последнюю неделю голкиперы дрались дважды: Сергей Бобровский с Алексом Недельковичем и Андрей Василевский с Джереми Свайменом.
«Почему они дерутся? Почему этого не делают игроки? Вот как я на это смотрю. Честно говоря, я этого не понимаю. Я бы предпочел, чтобы мои вратари не дрались.
Если кто-то наезжает на твоего вратаря, один из полевых должен что-то с этим сделать», – сказал Беруби.
Отметим, что по ходу игровой карьеры Беруби провел более 200 поединков и получил 3149 штрафных минут за 1054 матча в регулярках НХЛ.
Бобровский подрался с вратарем «Сан-Хосе»! Что?!
Василевский подрался, а «Тампа» отыгралась с 1:5! Теперь мы видели вообще все
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Беруби, судя по этим высказываниям, не в курсе этого.