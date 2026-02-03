  • Спортс
  • Пашков об «Авангарде»: «Слышал, что Буше взял отпуск на неделю и полетит в Канаду. Все заточено под тренера – он там все решает и продавливает»
Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше взял недельный отпуск.

– Что скажете об «Авангарде»?

– Был на его игре с «Динамо», живьем внимательно омскую команду посмотрел.

Мне она понравилась. Играет в силовой, канадский хоккей, с большим объемом движения. При этом видна дисциплина – команда почти не удаляется, каждое звено сбалансировано, следует игровой системе.

– Это заслуга тренерского штаба?

– Без сомнений. В Омске все заточено под Ги Буше, канадский тренер решает и продавливает там все – от стиля игры и кадров до отпусков.

Все это началось с первых дней его работы в «Авангарде», когда он позволил себе поменять половину состава и убрать омского воспитанника Ткачева. О чем тут говорить, если Буше, насколько слышал, на предстоящую неделю взял отпуск, пропустит матч с «Шанхаем» и полетит на родину в Канаду.

– Это нормально?

– Руководство Омска изначально выбрало такой курс. В принципе это как в советском хоккее, когда слово главного тренера всегда было решающим. Другое дело, что в СССР тренеры работали годами, а Буше в любой момент может попрощаться – и «Авангарду» придется начинать заново.

Отъезд главного тренера по ходу сезона – это событие внештатное. Тут многое зависит от реакции помощников. Помнится, в свое время в Ярославле Петр Воробьев тоже на небольшой срок покидал команду – и тогда мне, как старшему тренеру, выпала задача его заменить.

Считаю, что Омск в истории с Буше больше рискует не с его отпуском.

– А с чем?

– Буше ставит очень энергозатратный стиль. Он приносит результат только тогда, когда команда полностью готова в функциональном плане. И когда ей был грамотно заложен функциональный фундамент.

Да, с «Динамо» «Авангард» смотрелся очень хорошо. Но что будет в плей-офф, когда матчи пойдут один за другим, на фоне усталости? – сказал Пашков.

Шарипзянов и его жена купили матрасы для детской больницы в Омске. Об этом рассказала Виолетта: «Это капля в море, но мы это сделали. Каждый может кому-то помочь»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
Обгадить иностранца это наше все. Уже смешно читать бред старперов. А в каких командах не заточено под ГТ? Под экспертов что ли затачивать? Плющева, Кожевникова, Черкаса. А вот на хрена? Лучше проиграть в финале конфы, чем слушать херню, которые вы несёте изо дня в день. Сами бездари, только языком чесать горазды.
Обгадить иностранца это наше все. Уже смешно читать бред старперов. А в каких командах не заточено под ГТ? Под экспертов что ли затачивать? Плющева, Кожевникова, Черкаса. А вот на хрена? Лучше проиграть в финале конфы, чем слушать херню, которые вы несёте изо дня в день. Сами бездари, только языком чесать горазды.
Если все-таки сначала почитать статью, а не сразу строчить комментарии, то можно будет увидеть, что Пашков говорит, что Ава играет хорошо и это безусловная заслуга тренерского штаба
Если все-таки сначала почитать статью, а не сразу строчить комментарии, то можно будет увидеть, что Пашков говорит, что Ава играет хорошо и это безусловная заслуга тренерского штаба
Ну да, сначала обгадить, а потом сказать дешевенький комплимент.
Но что будет в плей-офф, когда матчи пойдут один за другим, на фоне усталости?
-------------------
Вот и посмотрим в плей-офф. Чего сейчас-то языком чесать? По поводу отпусков - пусть хоть каждые выходные домой летает, если команда будет побеждать. Все определяет результат, остальное - вторично.
Буше на матче с Шанхаем, получается наврал Пашков?
Господин Пашков надеюсь ты сейчас смотришь Авангард Драконы, там двойник Ги Буше
После Ги Буше будет отличная команда, которую дальше будет развивать другой отличный тренер, делать еë ещё сильнее. Если рук-во Омска такого тренера подпишет. А вот что останется после вашего друга Ларионова, так это развалины
Да все в порядке будет. Так рассуждает будто один Омск устанет.а остальные нет!
Никто же не писал, что Боб Хартли отдыхал только один день- 1 января.
В общем вы талантливы в негативе иностранных тренеров….
>играла дисциплинированно
>5 удалений из которых 4 дурацких и только одно игровое и плюс за драку обоюдное было
На мой взгляд все и должно быть заточено под тренера , поскольку спрос с него. Все просто как бы.
Точно был на матче с Динамо? Про "команда почти не удаляется" забавно. А уж как Ги поперек горла отечественным экспертам)))
Точно был на матче с Динамо? Про "команда почти не удаляется" забавно. А уж как Ги поперек горла отечественным экспертам)))
Да завидуют они. Человек не зная языка и культуры,пришел и построил команду чемпиона. Вот бесится весь совковый бомонд😬
