Пашков об «Авангарде»: «Слышал, что Буше взял отпуск на неделю и полетит в Канаду. Все заточено под тренера – он там все решает и продавливает»

Пашков об «Авангарде»: слышал, что Буше взял отпуск на неделю и полетит в Канаду.

Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что главный тренер «Авангарда » Ги Буше взял недельный отпуск.

– Что скажете об «Авангарде»?

– Был на его игре с «Динамо», живьем внимательно омскую команду посмотрел.

Мне она понравилась. Играет в силовой, канадский хоккей, с большим объемом движения. При этом видна дисциплина – команда почти не удаляется, каждое звено сбалансировано, следует игровой системе.

– Это заслуга тренерского штаба?

– Без сомнений. В Омске все заточено под Ги Буше, канадский тренер решает и продавливает там все – от стиля игры и кадров до отпусков.

Все это началось с первых дней его работы в «Авангарде», когда он позволил себе поменять половину состава и убрать омского воспитанника Ткачева . О чем тут говорить, если Буше, насколько слышал, на предстоящую неделю взял отпуск, пропустит матч с «Шанхаем » и полетит на родину в Канаду.

– Это нормально?

– Руководство Омска изначально выбрало такой курс. В принципе это как в советском хоккее, когда слово главного тренера всегда было решающим. Другое дело, что в СССР тренеры работали годами, а Буше в любой момент может попрощаться – и «Авангарду» придется начинать заново.

Отъезд главного тренера по ходу сезона – это событие внештатное. Тут многое зависит от реакции помощников. Помнится, в свое время в Ярославле Петр Воробьев тоже на небольшой срок покидал команду – и тогда мне, как старшему тренеру, выпала задача его заменить.

Считаю, что Омск в истории с Буше больше рискует не с его отпуском.

– А с чем?

– Буше ставит очень энергозатратный стиль. Он приносит результат только тогда, когда команда полностью готова в функциональном плане. И когда ей был грамотно заложен функциональный фундамент.

Да, с «Динамо » «Авангард» смотрелся очень хорошо. Но что будет в плей-офф, когда матчи пойдут один за другим, на фоне усталости? – сказал Пашков.

