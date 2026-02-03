Пашков об «Авангарде»: «Слышал, что Буше взял отпуск на неделю и полетит в Канаду. Все заточено под тренера – он там все решает и продавливает»
Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше взял недельный отпуск.
– Что скажете об «Авангарде»?
– Был на его игре с «Динамо», живьем внимательно омскую команду посмотрел.
Мне она понравилась. Играет в силовой, канадский хоккей, с большим объемом движения. При этом видна дисциплина – команда почти не удаляется, каждое звено сбалансировано, следует игровой системе.
– Это заслуга тренерского штаба?
– Без сомнений. В Омске все заточено под Ги Буше, канадский тренер решает и продавливает там все – от стиля игры и кадров до отпусков.
Все это началось с первых дней его работы в «Авангарде», когда он позволил себе поменять половину состава и убрать омского воспитанника Ткачева. О чем тут говорить, если Буше, насколько слышал, на предстоящую неделю взял отпуск, пропустит матч с «Шанхаем» и полетит на родину в Канаду.
– Это нормально?
– Руководство Омска изначально выбрало такой курс. В принципе это как в советском хоккее, когда слово главного тренера всегда было решающим. Другое дело, что в СССР тренеры работали годами, а Буше в любой момент может попрощаться – и «Авангарду» придется начинать заново.
Отъезд главного тренера по ходу сезона – это событие внештатное. Тут многое зависит от реакции помощников. Помнится, в свое время в Ярославле Петр Воробьев тоже на небольшой срок покидал команду – и тогда мне, как старшему тренеру, выпала задача его заменить.
Считаю, что Омск в истории с Буше больше рискует не с его отпуском.
– А с чем?
– Буше ставит очень энергозатратный стиль. Он приносит результат только тогда, когда команда полностью готова в функциональном плане. И когда ей был грамотно заложен функциональный фундамент.
Да, с «Динамо» «Авангард» смотрелся очень хорошо. Но что будет в плей-офф, когда матчи пойдут один за другим, на фоне усталости? – сказал Пашков.
-------------------
Вот и посмотрим в плей-офф. Чего сейчас-то языком чесать? По поводу отпусков - пусть хоть каждые выходные домой летает, если команда будет побеждать. Все определяет результат, остальное - вторично.
В общем вы талантливы в негативе иностранных тренеров….
>5 удалений из которых 4 дурацких и только одно игровое и плюс за драку обоюдное было