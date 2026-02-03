  • Спортс
  Андрей Василевский: «Люблю кошек, в них столько свэга. Собаки привязываются к хозяевам, а котам плевать, рядом ты или нет – им никто не нужен для выживания»
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский рассказал, что любит кошек. Отметим, что прозвище голкипера в НХЛ – Big Cat (Большой Кот).

«Люблю кошек, я вырос среди них. Моя мама обожает кошек, поэтому в нашей семье всегда была хотя бы одна.

Им никто не нужен для выживания, они всегда одни. Собаки привязываются к своим хозяевам, а кошкам плевать, рядом ты или нет. В них столько свэга (крутость, стиль – Спортс’‘).

Когда я закончу карьеру, то буду одним из тех сумасшедших с десятью кошками. Не знаю. Посмотрим. Начну с одной», – сказал Василевский.

Василевский подрался со Свайменом в матче «Тампы» и «Бостона» на открытом воздухе. Это вторая драка вратарей в НХЛ за две недели

а еще коты обычно дерутся в марте, а я решил отмудохать Сваймена в феврале, - добавил Вася
Ответ Bartez1986
🤣🤣🤣
у меня кот всегда радуется моему приходу, и всё время рядом тулится, когда я дома. вот уже 13 лет как. поэтому не совсем согласен с Андреем
Ответ Антон Колесников
Коты(кошки очень своеобразные и разные) У меня кошка постоянно со мной собаку выгуливает, бежит впереди как будто она тут главная, и в магазин ближайший сопровождает, реально как собака..
Ответ Westmoreland
Да, это правда, у каждого кота - свой характер. Есть и как очень общительные и преданные, так и те, которые сами по себе и себе на уме. Но в целом, коты - топ, конечно!
Кошки вообще амайзинг и вери крейзи. А собаки анбиливэбл. Правильно написал, надеюсь. Почему нельзя было слово свэг чем-то заменить?
Ответ Aleks0072015
и почему в США вообще полностью не перейдут на русский язык?😡
Ответ Gildas
Вот и вот
Котам никто не нужен для выживания.... Только раб убирающий лоток и накладывающий корм
Ответ Виктор Войнов
Сидят кот с псом и беседуют:
Пёс: Я думаю ,что наш хозяин Бог:он меня кормит ,лечит, поит,выводит на прогулку.
Кот:Я гуляю сам по себе,где хочу и когда захочу,хозяин меня кормит,поит,лечит,убирает за мной дерьмо и целует в зад..цу,думаю бог-Я:))
ну конечно, ведь что ни кот — то Васька!))
Василевский требует обмен в Пантерс.
Ответ гилберт
В АК Барс, а может даже в Барыс
плохо он разбирается в кошках, любое существо в том числе и кошка привязана к какому то человеку, если их разлучить она очень страдает, отвез как то свою кошку к маме пока ездили в египет, так она в шкафу просидела 3, три , дня не ела не пила и мяукала без перерыва
Ответ Фоксвольф3399
Это скорее от смены обстановки. Кошки территориальные животные они не любят такие переменны и практически всегда это вызывает стресс.
Ответ Забыл свое имя
согласен, но когда через 10 дней я ее забрал обратно, никаких стрессов не было, только урчала неделю)))
Смотри как бы кошки тебя не зарейджбайтили.
Ответ гилберт
ахахахахахахахаха))))))))))))
Ответ гилберт
Заазербайджанили на шашлык
Кошки вроде как бегут встречать хозяина, гладятся об ноги, на руках любят сидеть. Какие-то левые стереотипы.
Ответ Мононим
Солидарен)
Только слышит ключи в замке и уже на месте - на пороге встречает 🙂
Ответ Мононим
это не стереотипы, собаки-прирученные, козы-одомашненные, кошки пришли туда где челрвек, не к нему а за мышами, когда он начал заниматься сельским хозяйством, и остались.Остались правда многие, но остальных человек старается прогнать.
Никогда не понимал этого противопоставления - я и тех, и других люблю
Ответ Насонов Дмитрий
🤝 в тех и других есть своя прелесть) Но все же фраза «Кошек заводят те, кому надо кого-то любить, а собак - те, кто хочет дарить любовь» - это стереотип.
П.с. У меня есть только кот, потому что собаку я себе позволить пока что не могу
