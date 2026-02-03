Андрей Василевский: «Люблю кошек, в них столько свэга. Собаки привязываются к хозяевам, а котам плевать, рядом ты или нет – им никто не нужен для выживания»

Андрей Василевский: люблю кошек, в них столько свэга.

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский рассказал, что любит кошек. Отметим, что прозвище голкипера в НХЛ – Big Cat (Большой Кот).

«Люблю кошек, я вырос среди них. Моя мама обожает кошек, поэтому в нашей семье всегда была хотя бы одна.

Им никто не нужен для выживания, они всегда одни. Собаки привязываются к своим хозяевам, а кошкам плевать, рядом ты или нет. В них столько свэга (крутость, стиль – Спортс’‘).

Когда я закончу карьеру, то буду одним из тех сумасшедших с десятью кошками. Не знаю. Посмотрим. Начну с одной», – сказал Василевский.

Василевский подрался со Свайменом в матче «Тампы» и «Бостона» на открытом воздухе. Это вторая драка вратарей в НХЛ за две недели