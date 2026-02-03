Андрей Василевский: «Люблю кошек, в них столько свэга. Собаки привязываются к хозяевам, а котам плевать, рядом ты или нет – им никто не нужен для выживания»
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский рассказал, что любит кошек. Отметим, что прозвище голкипера в НХЛ – Big Cat (Большой Кот).
«Люблю кошек, я вырос среди них. Моя мама обожает кошек, поэтому в нашей семье всегда была хотя бы одна.
Им никто не нужен для выживания, они всегда одни. Собаки привязываются к своим хозяевам, а кошкам плевать, рядом ты или нет. В них столько свэга (крутость, стиль – Спортс’‘).
Когда я закончу карьеру, то буду одним из тех сумасшедших с десятью кошками. Не знаю. Посмотрим. Начну с одной», – сказал Василевский.
Василевский подрался со Свайменом в матче «Тампы» и «Бостона» на открытом воздухе. Это вторая драка вратарей в НХЛ за две недели
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Пёс: Я думаю ,что наш хозяин Бог:он меня кормит ,лечит, поит,выводит на прогулку.
Кот:Я гуляю сам по себе,где хочу и когда захочу,хозяин меня кормит,поит,лечит,убирает за мной дерьмо и целует в зад..цу,думаю бог-Я:))
Только слышит ключи в замке и уже на месте - на пороге встречает 🙂
П.с. У меня есть только кот, потому что собаку я себе позволить пока что не могу