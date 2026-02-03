Бедард побил рекорд «Чикаго» по очкам для игроков до 21 года – 181. Форвард обошел Ольчика

Коннор Бедард побил рекорд «Чикаго» по очкам для игроков до 21 года.

Нападающий «Чикаго » Коннор Бедард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:3). На его счету стало 181 (68+113) очко в лиге.

20-летний форвард побил клубный рекорд по количеству набранных очков для игроков до 21 года. Ранее это достижение принадлежало Эдди Ольчику .

В этой регулярке на счету Бедарда 53 (23+30) очка в 43 матчах при полезности «0». Ему исполнится 21 год после окончания сезона (17 июля 2026-го).

