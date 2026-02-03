Депутат Журова о самом влиятельном спортсмене в России: «Овечкин, но он немногословен. Кроме создания Putin Team, слышали от него заявления? Он просто делает свое дело»

  • Спортс
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о влиятельных российских спортсменах.

– Кто самый влиятельный спортсмен на сегодняшний день?

– Если говорить не только о тех, кто в России, но и в мире, большинство людей назовут Сашу Овечкина. Он прославляет Россию в НХЛ. Хотя для кого-то это считается вражеской территорией, но при этом никто Саше ничего не запрещает и не ограничивает его в позиционировании себя как российского спортсмена на территории США. Наверное, и для мира он сейчас самый известный российский спортсмен, и для России.

Будут ли прислушиваться к его мнению – это другой вопрос. Но Саша не сильно многословен в этом смысле. Я не уверена, что он сильно хочет, чтобы кто-то прислушивался к чему-то. Да, он дает интервью, но это не факт, что он делает какие-то заявления.

Вы слышали от него какие-то заявления, кроме создания «Putin Team»? Он просто предложил создать в свое время движение и держал эту ситуацию на контроле. И за границей ему за это ничего не было. Он просто делает свое дело, демонстрирует, что он спортсмен и никакими поступками себя не дискредитирует, – сказала Журова.

Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670), обогнав Гретцки. Также в списке Хоу, Айзерман, Кросби и Лемье

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
Слышали. Перед ОИ 2018, Санька обещал несмотря на все запреты приехать играть за родину
Ответ Maxim Shumov
Слышали. Перед ОИ 2018, Санька обещал несмотря на все запреты приехать играть за родину
Такие, как вы заклеймили бы его, как идиота, если бы он поехал, несмотря на недопуск организаторов Олимпиады.
Пусть прославляет Россию в КХЛ.
Ответ Иван Иванов
Пусть прославляет Россию в КХЛ.
он там себя прославляет а не россию...там всем пофиг кто и откуда даёт представление за доллары !!!!!!!!!!!
Я так, понимаю, Филипыч.Что если ты сегодня путин-тим, то завтра открываешь каток в Донецке и Мариуполе.А не в Вашингтоне и НьюЙорке.
Ответ zdraviy_smisl
Я так, понимаю, Филипыч.Что если ты сегодня путин-тим, то завтра открываешь каток в Донецке и Мариуполе.А не в Вашингтоне и НьюЙорке.
А что плохого в том, чтобы открывать каток в Донецке?
Ответ Александр Сачков
А что плохого в том, чтобы открывать каток в Донецке?
Ничего плохого.Но ведь не едут и не открывают.И получается что Донецк это уже как бы Россия, но как бы и не Россия!Его сторонятся, чтобы избежать проблем в мире.Тогда зачем всё это?? - вот вопрос.И вот таким лицемерием и фальшью пропитана вся эта история.Все всё понимают и друг другу подмигивают.Но на людях все патриоты и страна едина.Ага, щас.
Светка скромно себя не упомянула. Она же целая депутана, это даже круче, чем какой-то хоккеист
А что с Путин тим? До 22 года каждую неделю было от Овечкина, Малкина и прочих, что стало с этим Путин тим? Куда подевались?
А почему депутат Журова молчит о том, что Овечкин работает на врага и пополняет вражеский бюджет, его деньги идут потом на боеприпасы, на химмарсы сами понимаете для кого. Причём Саня исправно вливает туда миллионы долларов, это не пара сотен рублей донатов за которые в России заводят уголовные дела. Или, если ты Putinteam, то можно спонсировать врагов?
Ответ СынМилосердова
А почему депутат Журова молчит о том, что Овечкин работает на врага и пополняет вражеский бюджет, его деньги идут потом на боеприпасы, на химмарсы сами понимаете для кого. Причём Саня исправно вливает туда миллионы долларов, это не пара сотен рублей донатов за которые в России заводят уголовные дела. Или, если ты Putinteam, то можно спонсировать врагов?
Где смайлы?
Ответ СынМилосердова
А почему депутат Журова молчит о том, что Овечкин работает на врага и пополняет вражеский бюджет, его деньги идут потом на боеприпасы, на химмарсы сами понимаете для кого. Причём Саня исправно вливает туда миллионы долларов, это не пара сотен рублей донатов за которые в России заводят уголовные дела. Или, если ты Putinteam, то можно спонсировать врагов?
После начала СВО финики и шведы быстро собрали свои чемоданы и побрасали контракты дорогие и свалили, шагать в ногу со своими государствами, они враги наши но патриоты своих стран а наши не один не вернулся и не сказал что с Родиной шагать за одно против врагов буду и их коврижки не нужны, зато все патриоты оттуда, и денег в виде налогов платят такие что армию содержать можно, а отмазки " я поехал в лучшую лигу" это в пользу бедных, вернитесь и сделайте лучшей лигой нашу и почёт и уважение вам будет
Помним про пекинскую олимпиаду, конечно
Putin team, после позорной олимпиады 2014, выиграли чм 2014(где остальные топ сборные играли 3-4 составами) и получили мерседесы за счет бюджета по его просьбе.
Влияние его в мире ? - никакое, только для отсталых умом он будет иконой, через пару лет ожидайте в кресле гос.думы
Создал путин тим ,после заварушки слился, что тут скажешь?)
Если он там в НХЛ сделает заявление то сразу вылетит из НХЛ
Ответ Владимир Александрович_1116328452
Если он там в НХЛ сделает заявление то сразу вылетит из НХЛ
Комментарий скрыт
Ответ Макс Фет
Комментарий скрыт
Свобода не есть вседозволенность. Идеи и методы некоторых политических организаций,осужденные человечеством,не стоит поддерживать. У каждого общества свои законы и предпочтения.
