Депутат Журова о самом влиятельном спортсмене в России: «Овечкин, но он немногословен. Кроме создания Putin Team, слышали от него заявления? Он просто делает свое дело»

Журова о самом влиятельном спортсмене в России: Овечкин, но он немногословен.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о влиятельных российских спортсменах.

– Кто самый влиятельный спортсмен на сегодняшний день?

– Если говорить не только о тех, кто в России, но и в мире, большинство людей назовут Сашу Овечкина . Он прославляет Россию в НХЛ. Хотя для кого-то это считается вражеской территорией, но при этом никто Саше ничего не запрещает и не ограничивает его в позиционировании себя как российского спортсмена на территории США. Наверное, и для мира он сейчас самый известный российский спортсмен, и для России.

Будут ли прислушиваться к его мнению – это другой вопрос. Но Саша не сильно многословен в этом смысле. Я не уверена, что он сильно хочет, чтобы кто-то прислушивался к чему-то. Да, он дает интервью, но это не факт, что он делает какие-то заявления.

Вы слышали от него какие-то заявления, кроме создания «Putin Team»? Он просто предложил создать в свое время движение и держал эту ситуацию на контроле. И за границей ему за это ничего не было. Он просто делает свое дело, демонстрирует, что он спортсмен и никакими поступками себя не дискредитирует, – сказала Журова.

Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670), обогнав Гретцки. Также в списке Хоу, Айзерман, Кросби и Лемье