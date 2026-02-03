  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чемпион Италии Ушнев о хоккейной арене к ОИ-2026: «Итальянцы любят кайфовать, а работать – не очень, вечно переносят на завтра. Когда тянуть некуда, они включаются. Все пройдет нормально»
4

Чемпион Италии Ушнев о хоккейной арене к ОИ-2026: «Итальянцы любят кайфовать, а работать – не очень, вечно переносят на завтра. Когда тянуть некуда, они включаются. Все пройдет нормально»

Никита Ушнев об арене к ОИ-2026: итальянцы любят кайфовать, а работать – не очень.

Бывший защитник «Сочи» и клубов Olimpbet ВХЛ Никита Ушнев поделился мнением о подготовке Италии к Олимпиаде-2026.

В прошлом сезоне 31-летний хоккеист выступал за «Кортину» и стал чемпионом Италии.

– «Санта-Джулия» в Милане – веселье полное. Сроки сдачи катастрофически съехали, площадку собрали меньше стандартной, вместительность сократили, а тестовый матч прерывали из-за дыры во льду. Удивлен?

– Итальянцы любят жить в удовольствие, кайфовать. А вот работать не очень любят. Вечно все переносят на завтра. Сколько они тянули с этой бобслейной трассой? Там уже чуть в другую страну не перенесли соревнования.

Когда прям совсем некуда тянуть, они включаются. Так и с этой хоккейной ареной будет. Ничего они не сорвут, все пройдет нормально, вот увидишь, – сказал Ушнев в интервью Спортсу’’.

Русский парень – чемпион Италии по хоккею! Что-что?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’’
Кортина
logoВХЛ
Никита Ушнев
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoСочи
logoКХЛ
чемпионат Италии
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да нормально всё будет, с дыркой особенно забавно вышло, она была сантиметров десять, а Спортс почитать - будто бы метровая. Для устранения таких мелочей тестовые матчи и проводят
Судя по описаниям Ушнева, итальянец - я. Тоже люблю жить в удовольствие, переносить все на завтра и работать не очень люблю
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Райли Саттер: «Печально, что России не будет на Олимпиаде, многие лучшие хоккеисты мира родом отсюда. Было бы идеально, если бы все сильные страны участвовали»
2 февраля, 14:12
Форвард «Шанхая» Рендулич об ОИ-2026: «Россия точно была бы финалистом. Все в руках и ногах Канады, но я болею за Финляндию»
1 февраля, 11:42
Владимир Крикунов: «Согласен с Ротенбергом – у нас лучшая сборная в истории хоккея, если взять СССР и Россию в совокупности. Россия была бы главным фаворитом Олимпиады»
1 февраля, 09:23
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Финляндию, Канада обыграла Швейцарию, Германия победила Японию
сегодня, 22:32
Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»
сегодня, 21:54
Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%
сегодня, 21:43
Лав об Овечкине: «Единственный в своем роде, его значение в истории НХЛ уникально. Он лидер от природы. Алекс помог мне устроиться в КХЛ»
сегодня, 21:14
НХЛ оштрафовала МакКэррона на 2 343 доллара. Форвард «Нэшвилла» наотмашь ударил клюшкой по руке ван Римсдайку, когда шайба находилась вдали от них
сегодня, 20:03
Ларионов о своей философии: «Атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы, непредсказуемость. Одной силы мало, нужен интеллект, игровой IQ»
сегодня, 19:32
Грызлов на встрече с Ротенбергом: «Доступность детского спорта важна для воспитания здорового поколения. Нужна система развития – от дворовых «коробок» до национальной сборной»
сегодня, 19:07
Спронг о периоде в ЦСКА: «Ничего не сложилось. Сезон у меня хороший, статистика говорит сама за себя. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями»
сегодня, 18:48
Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»
сегодня, 18:34
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
сегодня, 21:59
Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
сегодня, 21:04
Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира
сегодня, 20:53
Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»
сегодня, 20:28
«Сент-Луис» забрал Финли с драфта отказов «Тампы». У 23-летнего форварда 2+1 в 22 матчах сезона
сегодня, 19:43
Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»
сегодня, 17:57
Фукале о драках Бобровского и Василевского: «Такое не для меня. Для зрителей это увлекательно, но не думаю, что стал бы ввязываться в подобное»
сегодня, 16:23
Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
сегодня, 16:09
Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: «Все топ-игроки здесь, это здорово. Болельщикам интересен этот формат»
сегодня, 15:12
Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»
сегодня, 14:55
Рекомендуем