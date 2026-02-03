Чемпион Италии Ушнев о хоккейной арене к ОИ-2026: «Итальянцы любят кайфовать, а работать – не очень, вечно переносят на завтра. Когда тянуть некуда, они включаются. Все пройдет нормально»

Никита Ушнев об арене к ОИ-2026: итальянцы любят кайфовать, а работать – не очень.

Бывший защитник «Сочи » и клубов Olimpbet ВХЛ Никита Ушнев поделился мнением о подготовке Италии к Олимпиаде-2026.

В прошлом сезоне 31-летний хоккеист выступал за «Кортину » и стал чемпионом Италии.

– «Санта-Джулия» в Милане – веселье полное. Сроки сдачи катастрофически съехали, площадку собрали меньше стандартной, вместительность сократили, а тестовый матч прерывали из-за дыры во льду. Удивлен?

– Итальянцы любят жить в удовольствие, кайфовать. А вот работать не очень любят. Вечно все переносят на завтра. Сколько они тянули с этой бобслейной трассой? Там уже чуть в другую страну не перенесли соревнования.

Когда прям совсем некуда тянуть, они включаются. Так и с этой хоккейной ареной будет. Ничего они не сорвут, все пройдет нормально, вот увидишь, – сказал Ушнев в интервью Спортсу’’ .

