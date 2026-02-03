Куинн Хьюз сделал 400 ассистов в НХЛ за 484 игры. Только Орр и Коффи были быстрее среди защитников в истории лиги

Куинн Хьюз стал третьим в истории НХЛ по скорости набора 400 ассистов.

Защитник «Миннесоты » Куинн Хьюз набрал 3 (0+3) очка в матче против «Монреаля» (4:3 ОТ). На его счету стало 400 голевых передач за карьеру в регулярках НХЛ.

26-летнему хоккеисту потребовалось для этого 484 матча – третье место в истории лиги среди защитников. Быстрее были только Бобби Орр (400 ассистов за 437 игр) и Пол Коффи (464).

Отметим, что Хьюз в пятый раз сделал три передачи за матч в «Миннесоте». Он провел за клуб 25 игр после обмена из «Ванкувера».

В этом сезоне на его счету 55 (5+50) очков за 51 игру при полезности «плюс 1».

Куинн Хьюз сделал 22 ассиста в первых 20 играх за «Миннесоту». Больше на таком отрезке в новом клубе было только у одного защитника в истории НХЛ – Коффи в «Питтсбурге»