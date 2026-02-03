Куинн Хьюз сделал 400 ассистов в НХЛ за 484 игры. Только Орр и Коффи были быстрее среди защитников в истории лиги
Куинн Хьюз стал третьим в истории НХЛ по скорости набора 400 ассистов.
Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз набрал 3 (0+3) очка в матче против «Монреаля» (4:3 ОТ). На его счету стало 400 голевых передач за карьеру в регулярках НХЛ.
26-летнему хоккеисту потребовалось для этого 484 матча – третье место в истории лиги среди защитников. Быстрее были только Бобби Орр (400 ассистов за 437 игр) и Пол Коффи (464).
Отметим, что Хьюз в пятый раз сделал три передачи за матч в «Миннесоте». Он провел за клуб 25 игр после обмена из «Ванкувера».
В этом сезоне на его счету 55 (5+50) очков за 51 игру при полезности «плюс 1».
Куинн Хьюз сделал 22 ассиста в первых 20 играх за «Миннесоту». Больше на таком отрезке в новом клубе было только у одного защитника в истории НХЛ – Коффи в «Питтсбурге»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Миннесота 25игр 3+29 32очка +10
Фокс 461 - 330
Бушар 403 - 228
Зайдер 385 - 181
Хатсон 140-110
Хьюз Л 204-97