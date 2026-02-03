  • Спортс
  • Куинн Хьюз сделал 400 ассистов в НХЛ за 484 игры. Только Орр и Коффи были быстрее среди защитников в истории лиги
19

Куинн Хьюз сделал 400 ассистов в НХЛ за 484 игры. Только Орр и Коффи были быстрее среди защитников в истории лиги

Куинн Хьюз стал третьим в истории НХЛ по скорости набора 400 ассистов.

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз набрал 3 (0+3) очка в матче против «Монреаля» (4:3 ОТ). На его счету стало 400 голевых передач за карьеру в регулярках НХЛ.

26-летнему хоккеисту потребовалось для этого 484 матча – третье место в истории лиги среди защитников. Быстрее были только Бобби Орр (400 ассистов за 437 игр) и Пол Коффи (464).

Отметим, что Хьюз в пятый раз сделал три передачи за матч в «Миннесоте». Он провел за клуб 25 игр после обмена из «Ванкувера».

В этом сезоне на его счету 55 (5+50) очков за 51 игру при полезности «плюс 1».

Куинн Хьюз сделал 22 ассиста в первых 20 играх за «Миннесоту». Больше на таком отрезке в новом клубе было только у одного защитника в истории НХЛ – Коффи в «Питтсбурге»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Ассистентский хет-трик у Хьюза, а если взглянуть на фамилии двух быстрее достигших этих результатов игроков по игре в пас и количество игр для этого, то становится очевидно насколько Куинн крут в этом плане!
Гениален. Жаль, что феерит уже не у нас :(
Ванкувер 26игр 2+21 23очка -10
Миннесота 25игр 3+29 32очка +10
Макар 449 игр - 353 ассиста.
Фокс 461 - 330
Бушар 403 - 228
Зайдер 385 - 181
Хатсон 140-110
Хьюз Л 204-97
Хатсону вполне по силам выбить 400 за 450-500 игр
Я как не видел его особо когда он был в Ванкувере, а тут посмотрел 3 игры Миннесоты с ним , это конечно супер чел.
Удивительно, что его братец-нападающий из Нью Джерси сделал только 234 передачи, сыграв более 400 игр.
Так он забил 150. Куинн - игрок другого плана.
Куин защитник, а раздал и набрал очков больше, чем его братец-франчайз из Нью Джерси
Рекорд Миннесоты Уайлд по очкам за сезон среди защитников - 51. Может уже в этом укороченном сезоне побить!
Он раскрылся в Минесоте. Это команда ему явно подходит.
Тоесть то что он в Ванкувере отдавал 4 года подряд по 60+ передач значит что там он не раскрылся ?)
очень странно что деда Макара нет в этом списке. как он мог не выбить 400 очков быстрее?
Так речь о 400 ассистах, а не о 400 очках!
Макар не смог?
Он больше сам забрасывает чем пасы раздает.
