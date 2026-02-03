«Северсталь» вывела Самойлова из списка травмированных. Основной вратарь клуба не играл с 6 января
«Северсталь» вывела Самойлова из списка травмированных.
«Северсталь» вывела 29-летнего Александра Самойлова из списка травмированных. Голкипер не выходил на лед в матчах FONBET КХЛ с 6 января.
В этом сезоне на его счету 34 игры и 18 побед при 91,3% сэйвов (лучший показатель в команде) и коэффициенте надежности 2,16.
Череповецкий клуб занимает второе место в Западной конференции, набрав 70 очков в 53 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
