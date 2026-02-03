В Канаде погибли три хоккеиста юниорской команды в результате ДТП. Легковой автомобиль и самосвал столкнулись, когда игроки ехали на тренировку
В Канаде погибли три хоккеиста юниорской команды в результате ДТП.
В Канаде в результате ДТП погибли три хоккеиста юниорской команды Southern Alberta Mustangs (лига USPHL Premier).
Тяжелый самосвал для перевозки гравия столкнулся с легковым автомобилем. 40-летний водитель грузовика отделался незначительными травмами.
Находившиеся в легковом авто Кэмерон Касорсо (18 лет), Джей-Джей Райт (17) и Кейден Файн (17) – скончались.
Точная причина аварии не уточняется и станет известна после расследования.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
Нда...Жаль
Жаль
Ужос
Вечная память.
