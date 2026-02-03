Пашков о СКА: «В Ларионова летят копья критики, а кто-то в тени принимает решения. В штабе возник «Мистер икс» – тренер Тамбиев, но никакой информации по его поводу не дается»

Пашков о СКА: в Ларионова летят копья критики, а кто-то в тени принимает решения.

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о ситуации в СКА . Армейцы проиграли 7 матчей подряд в FONBET КХЛ и идут восьмыми на Западе.

Ранее тренерский штаб команды пополнил Леонид Тамбиев . Клуб официально не объявил о его назначении.

– В последние недели много разговоров о кризисе СКА и его тренера Игоря Ларионова. Что думаете?

– Знаете, мне неприятен сам разговор о нынешнем СКА. На мой взгляд, в Санкт-Петербурге в эти недели разворачивается настоящая спортивная драма, в ее центре – Игорь Ларионов, которого много лет хорошо знаю и отношусь с симпатией.

– В чем суть этой драмы?

– Скажем так, все копья критики летят в Ларионова, из него делают удобную мишень. На мой взгляд, это не совсем справедливо, ведь в этой драме кто-то находится в тени и принимает решения, которые только увеличивают давление на главного тренера.

Скажем, в последние дни в штабе команды возник очередной «Мистер икс» – тренер Тамбиев. Он вроде бы сидит в экипировке команды на трибуне, но при этом никакой официальной информации по его поводу не дается, все молчат. Ну он же не сам себя одел в форму СКА!

Такие странные события вокруг команды происходят не в первый раз. И это мы говорим о СКА – мягко говоря, не последнем клубе КХЛ, который должен быть примером профессионализма. Ларионов оказался в тяжелейшей ситуации! – сказал Пашков.

Новый антирекорд СКА – 7 поражений подряд. И что теперь?