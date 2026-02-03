Троц об уходе из «Нэшвилла»: «Я здоров, но размышления о смерти становятся реалистичнее. Хочу прожить важные моменты с семьей»
Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц прокомментировал уход из клуба. Сообщалось, что 63-летний канадец останется на посту до тех пор, пока не будет найден преемник.
«Я работаю в профессиональном спорте, наверное, уже 40 лет. Наступает момент, когда понимаешь, что не можешь быть одновременно на работе и дома. Я просто понял, что дошел до финальной точки.
Я чувствую ответственность перед семьей. Я очень горжусь своими детьми: они женятся, у меня появились внуки, но я пропускаю много важных дат. В этом бизнесе ты редко празднуешь их день рождения вовремя.
Размышления о смерти становятся реалистичнее. Не знаю, буду ли я жив завтра, поэтому хочу прожить некоторые важные моменты со своей семьей.
Хочу развеять слухи: я здоров и не собираюсь возвращаться к тренерской работе», – сказал Троц.
Он работает генеральным менеджером «Нэшвилла» с июля 2023 года, а 1997 по 2014 год был главным тренером «Предаторс».
Так, если резюмировать, то Барри заслужил отпуск.
Спасибо Деду за дедОв, которые начинают работать(хотя большая вероятность, что на ДЛ от ростера останется лишь остов).
И на общественных началах наверное трудно вдохнуть жизнь во франшизу, но его опыт и советы должны помочь проложить какой то правильный путь.)