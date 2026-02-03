Троц об уходе из «Нэшвилла»: «Я здоров, но размышления о смерти становятся реалистичнее. Хочу прожить важные моменты с семьей»

Троц об уходе из «Нэшвилла»: размышления о смерти становятся реалистичнее.

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц прокомментировал уход из клуба. Сообщалось , что 63-летний канадец останется на посту до тех пор, пока не будет найден преемник.

«Я работаю в профессиональном спорте, наверное, уже 40 лет. Наступает момент, когда понимаешь, что не можешь быть одновременно на работе и дома. Я просто понял, что дошел до финальной точки.

Я чувствую ответственность перед семьей. Я очень горжусь своими детьми: они женятся, у меня появились внуки, но я пропускаю много важных дат. В этом бизнесе ты редко празднуешь их день рождения вовремя.

Размышления о смерти становятся реалистичнее. Не знаю, буду ли я жив завтра, поэтому хочу прожить некоторые важные моменты со своей семьей.

Хочу развеять слухи: я здоров и не собираюсь возвращаться к тренерской работе», – сказал Троц.

Он работает генеральным менеджером «Нэшвилла » с июля 2023 года, а 1997 по 2014 год был главным тренером «Предаторс».