  • Троц об уходе из «Нэшвилла»: «Я здоров, но размышления о смерти становятся реалистичнее. Хочу прожить важные моменты с семьей»
7

Троц об уходе из «Нэшвилла»: «Я здоров, но размышления о смерти становятся реалистичнее. Хочу прожить важные моменты с семьей»

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц прокомментировал уход из клуба. Сообщалось, что 63-летний канадец останется на посту до тех пор, пока не будет найден преемник.

«Я работаю в профессиональном спорте, наверное, уже 40 лет. Наступает момент, когда понимаешь, что не можешь быть одновременно на работе и дома. Я просто понял, что дошел до финальной точки.

Я чувствую ответственность перед семьей. Я очень горжусь своими детьми: они женятся, у меня появились внуки, но я пропускаю много важных дат. В этом бизнесе ты редко празднуешь их день рождения вовремя.

Размышления о смерти становятся реалистичнее. Не знаю, буду ли я жив завтра, поэтому хочу прожить некоторые важные моменты со своей семьей.

Хочу развеять слухи: я здоров и не собираюсь возвращаться к тренерской работе», – сказал Троц.

Он работает генеральным менеджером «Нэшвилла» с июля 2023 года, а 1997 по 2014 год был главным тренером «Предаторс».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
7 комментариев
Как тренер отличный, как ГМ всё не так однозначно. В любом случае, спасибо за КС для Ови)
А Нэшвилл вроде из ямы начал выбираться...И Стемкос начал делать то,для чего его брали.
Трудно сказать, локальные ли сейчас успехи у Предс или Брюн и бригада реально что то вспомнили "про тактику". Команда конкурентна сейчас.
Так, если резюмировать, то Барри заслужил отпуск.
Спасибо Деду за дедОв, которые начинают работать(хотя большая вероятность, что на ДЛ от ростера останется лишь остов).
И на общественных началах наверное трудно вдохнуть жизнь во франшизу, но его опыт и советы должны помочь проложить какой то правильный путь.)
Ответ reus
Я смотрел игру с Айлендерс ( как неожиданно) и честно говоря прифигел как при счёте 2-0 , нас прижали, а концовка, когда овертайм был близок. И это как говорят команда стариков. И перебросали и по физике были лучше. Честно говоря удивлён.
Ответ Gord Lane
Ну во многом команда парадоксов на данный момент, в первых периодах отдыхаем. "Тандем" работает пока, что то будет после паузы.) А у Айлендерс все же шансы на ПО Востока повыше чем у нас.).
В 63 дошел до финальной точки. Эх, два года до пенсии не дотянул.
Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
сегодня, 21:59
Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
сегодня, 21:04
Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира
сегодня, 20:53
Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»
сегодня, 20:28
«Сент-Луис» забрал Финли с драфта отказов «Тампы». У 23-летнего форварда 2+1 в 22 матчах сезона
сегодня, 19:43
Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»
сегодня, 17:57
Фукале о драках Бобровского и Василевского: «Такое не для меня. Для зрителей это увлекательно, но не думаю, что стал бы ввязываться в подобное»
сегодня, 16:23
Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
сегодня, 16:09
Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: «Все топ-игроки здесь, это здорово. Болельщикам интересен этот формат»
сегодня, 15:12
Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»
сегодня, 14:55
