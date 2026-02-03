«Трактор» продлил контракт с Родионовым на 2 года. 20-летний защитник дебютировал в КХЛ в этом сезоне

«Трактор» продлил контракт с Марком Родионовым.

20-летний защитник Марк Родионов подписал с «Трактором » новый контракт до конца сезона-2027/28.

В этом сезоне он дебютировал в FONBET КХЛ за челябинский клуб, проведя 5 матчей и не отметившись результативными действиями.

На счету Родионова также 33 игры и 11 (1+10) очков в составе «Челмета » из Olimpbet ВХЛ.

