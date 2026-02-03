«Трактор» продлил контракт с Родионовым на 2 года. 20-летний защитник дебютировал в КХЛ в этом сезоне
«Трактор» продлил контракт с Марком Родионовым.
20-летний защитник Марк Родионов подписал с «Трактором» новый контракт до конца сезона-2027/28.
В этом сезоне он дебютировал в FONBET КХЛ за челябинский клуб, проведя 5 матчей и не отметившись результативными действиями.
На счету Родионова также 33 игры и 11 (1+10) очков в составе «Челмета» из Olimpbet ВХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
