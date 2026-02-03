Беннетт не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы. Форвард «Флориды» – в топ-3 снайперов и бомбардиров клуба в этом сезоне

Сэм Беннетт из «Баффало» не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы.

Нападающий «Флориды » Сэм Беннетт досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало » (3:5) из-за травмы верхней части тела.

29-летний хоккеист провел на льду только 5 минут и 11 секунд. Характер повреждения и сроки восстановления игрока пока не уточняются.

В этом сезоне на счету Беннетта 42 (19+23) очка в 55 матчах. Он входит в тройку лучших бомбардиров и снайперов «Пантерс» в текущей регулярке.

«Флорида» проиграла 4 матча подряд и идет на последнем месте в дивизионе. Действующий чемпион НХЛ отстает от зоны плей-офф на 9 очков