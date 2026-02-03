  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Беннетт не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы. Форвард «Флориды» – в топ-3 снайперов и бомбардиров клуба в этом сезоне
7

Беннетт не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы. Форвард «Флориды» – в топ-3 снайперов и бомбардиров клуба в этом сезоне

Сэм Беннетт из «Баффало» не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы.

Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:5) из-за травмы верхней части тела.

29-летний хоккеист провел на льду только 5 минут и 11 секунд. Характер повреждения и сроки восстановления игрока пока не уточняются.

В этом сезоне на счету Беннетта 42 (19+23) очка в 55 матчах. Он входит в тройку лучших бомбардиров и снайперов «Пантерс» в текущей регулярке.

«Флорида» проиграла 4 матча подряд и идет на последнем месте в дивизионе. Действующий чемпион НХЛ отстает от зоны плей-офф на 9 очков

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
logoФлорида
logoБаффало
logoНХЛ
травмы
logoСэм Беннетт
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это последствия долгих сезонов. А Беннет тянул долго, заменяя травмированных лидеров. Еще Райнхарт не вылетал из звёзд, по травме ну и Верхаге.
Ответ igor nn
Это последствия долгих сезонов. А Беннет тянул долго, заменяя травмированных лидеров. Еще Райнхарт не вылетал из звёзд, по травме ну и Верхаге.
Райнхарту нельзя у него Олимпиада на носу, да и он как будто в посл матчах не особо выкладывается возможно зная что может получить повреждение перед важным турниром
Посыпались парни увы этот сезон просто трагедия, Чемпионское похмелья x2 с травмами, блэкджеками и нестабильностью, команда просто выдахлась после долгих 3 сезонов
Ответ August_1116468707
Посыпались парни увы этот сезон просто трагедия, Чемпионское похмелья x2 с травмами, блэкджеками и нестабильностью, команда просто выдахлась после долгих 3 сезонов
Да, не вывезли, к сожалению.
Не знаю, что там внутри команды, но как будто пора переходить в режим зализывания ран и готовиться к следующему сезону.
Ответ NhlNekhl
Да, не вывезли, к сожалению. Не знаю, что там внутри команды, но как будто пора переходить в режим зализывания ран и готовиться к следующему сезону.
Тоже так думаю похоже пора я конечно верить буду что каким то чудом сможем залететь, но верится с трудом учитывая что происходит на льду и как соперники по дивиз прут
Надо смириться с потерей сезона, не форсировать возвращение Баркова и других травмированных, дать спокойно долечиться и отдохнуть. И в следующем сезоне будут контендером опять.
Флорида и так страдает и не близко к зоне плофф, а тут ещё и травмы постоянные...
Здоровья! Верим, что несерёзно и Пантеры вернутся в борьбу!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Флорида» проиграла 4 матча подряд и идет на последнем месте в дивизионе. Действующий чемпион НХЛ отстает от зоны плей-офф на 9 очков
3 февраля, 07:10
Бобровский пропустил 5+ шайб в 7-м матче в сезоне. Он отразил 15 из 20 бросков «Баффало», в моменте с 3-м голом «Сэйбрс» неудачно сыграл на выходе
3 февраля, 03:58Видео
Ткачак сыграет за «Флориду» с «Сан-Хосе». Форвард дебютирует в этом сезоне после летней операции
19 января, 15:28
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Финляндию, Канада обыграла Швейцарию, Германия победила Японию
сегодня, 22:32
Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»
сегодня, 21:54
Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%
сегодня, 21:43
Лав об Овечкине: «Единственный в своем роде, его значение в истории НХЛ уникально. Он лидер от природы. Алекс помог мне устроиться в КХЛ»
сегодня, 21:14
НХЛ оштрафовала МакКэррона на 2 343 доллара. Форвард «Нэшвилла» наотмашь ударил клюшкой по руке ван Римсдайку, когда шайба находилась вдали от них
сегодня, 20:03
Ларионов о своей философии: «Атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы, непредсказуемость. Одной силы мало, нужен интеллект, игровой IQ»
сегодня, 19:32
Грызлов на встрече с Ротенбергом: «Доступность детского спорта важна для воспитания здорового поколения. Нужна система развития – от дворовых «коробок» до национальной сборной»
сегодня, 19:07
Спронг о периоде в ЦСКА: «Ничего не сложилось. Сезон у меня хороший, статистика говорит сама за себя. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями»
сегодня, 18:48
Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»
сегодня, 18:34
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
сегодня, 21:59
Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
сегодня, 21:04
Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира
сегодня, 20:53
Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»
сегодня, 20:28
«Сент-Луис» забрал Финли с драфта отказов «Тампы». У 23-летнего форварда 2+1 в 22 матчах сезона
сегодня, 19:43
Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»
сегодня, 17:57
Фукале о драках Бобровского и Василевского: «Такое не для меня. Для зрителей это увлекательно, но не думаю, что стал бы ввязываться в подобное»
сегодня, 16:23
Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
сегодня, 16:09
Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: «Все топ-игроки здесь, это здорово. Болельщикам интересен этот формат»
сегодня, 15:12
Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»
сегодня, 14:55
Рекомендуем