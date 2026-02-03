Аскаров пропустил 4 шайбы после 10 бросков «Чикаго» и был заменен в 5-й раз в сезоне
Ярослав Аскаров пропустил 4 шайбы после 10 бросков «Чикаго» и был заменен.
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:6).
23-летний россиянин пропустил 4 шайбы после 10 бросков «Блэкхокс» (60% сэйвов) и был заменен на Алекса Недельковича на 31-й минуте.
Замена стала для Ярослава 5-й раз в этом сезоне. Вступивший в игру Неделькович отразил 5 бросков из 7. Поражение было записано на счет Аскарова. Оно стало для вратаря 5-м в последних 6 играх.
В текущем сезоне у него 34 игры – 17 побед, 16 поражений и 1 матч без исхода после замены. Он отражает 88,7% бросков при коэффициенте надежности 3,55.
Начал сезон средне, потом выглядел круто, но в последнее время выглядит слабо. Конечно и оборона ужасно играет, но тем не менее Неделькович по сравнению с Аскаровым смотрится предпочтительнее.
Русский Патрик Руа
