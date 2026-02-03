Михеев набрал 1+3 в матче «Сан-Хосе» при полезности «+4» и стал 2-й звездой. У него 9 очков в последних 8 играх
Илья Михеев набрал 4 (1+3) очка в матче «Сан-Хосе» при полезности «+4».
Форвард «Чикаго» Илья Михеев забросил шайбу и сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:3).
31-летний россиянин был признан второй звездой встречи, первой звездой был назван его одноклубник Райан Донато с 4 (2+2) баллами и полезностью «+5».
Михеев провел 2-й за карьеру в лиге матч с 4 очками. Первый был в составе «Ванкувера» и тоже против «Сан-Хосе» – те же 1+3 в декабре 2022 года.
В текущем сезоне на счету Ильи стало 23 (11+12) очка в 51 игре при полезности «+1» и среднем времени на льду 17:42. При этом в последних 8 матчах у него 9 (3+6) баллов.
Сегодня Михеев (16:14, «+4») реализовал 1 из 3 бросков в створ, сделал 2 блока и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Пора подниматься в звено к Бедику. Будут прокачивать друг друга.
Первую половину чемпионата казалось, что Илья все, максимум только на минималку подпишется, а похоже нет, вернулся в игру. Не исключено, что если темп сохранит, свой рекорд по очкам обновит.
На основании чего казалось? Что не набирал по очку за матч? Так Илью за другое ценят в Чикаго - он очень здорово отрабатывает в обороне помимо того, что создаёт опасность в атаке. Всегда в меньшинстве его выпускают.
+. один из немногих в Чикаго с положительным показателем +/-
вечер удался.
Хочет вместо Абросимова в олимпийскую
На Олимпиаде в 4 звене и в меньшинстве место Михееву было бы гарантировано
