Михеев набрал 1+3 в матче «Сан-Хосе» при полезности «+4» и стал 2-й звездой. У него 9 очков в последних 8 играх

Илья Михеев набрал 4 (1+3) очка в матче «Сан-Хосе» при полезности «+4».

Форвард «Чикаго » Илья Михеев забросил шайбу и сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе » (6:3).

31-летний россиянин был признан второй звездой встречи, первой звездой был назван его одноклубник Райан Донато с 4 (2+2) баллами и полезностью «+5».

Михеев провел 2-й за карьеру в лиге матч с 4 очками. Первый был в составе «Ванкувера» и тоже против «Сан-Хосе» – те же 1+3 в декабре 2022 года.

В текущем сезоне на счету Ильи стало 23 (11+12) очка в 51 игре при полезности «+1» и среднем времени на льду 17:42. При этом в последних 8 матчах у него 9 (3+6) баллов.

Сегодня Михеев (16:14, «+4») реализовал 1 из 3 бросков в створ, сделал 2 блока и допустил 1 потерю.