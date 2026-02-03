Демидов забил «Миннесоте» – 12-й гол в сезоне и 1-й за 8 матчей. У него 46 очков в 56 играх – лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков

Иван Демидов забил «Миннесоте» – 12-й гол в сезоне и 1-й за 8 матчей.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:4 ОТ).

На счету 20-летнего россиянина стало 46 (12+34) очков в 56 играх в сезоне при полезности «+7» и среднем времени на льду 15:25.

Он лидирует в гонке бомбардиров лиги среди новичков, опережая на 2 балла 20-летнего форварда «Анахайма » Беккетта Сеннеке (44 в 55, 18+26, «минус 8», 17:25).

Сегодня Демидов (14:11, нейтральная полезность) прервал безголевую серию из 7 матчей, реализовав единственный бросок в створ. Также у него 1 блок, 1 перехват и 1 потеря.