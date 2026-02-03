Демидов забил «Миннесоте» – 12-й гол в сезоне и 1-й за 8 матчей. У него 46 очков в 56 играх – лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков
Иван Демидов забил «Миннесоте» – 12-й гол в сезоне и 1-й за 8 матчей.
Форвард «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:4 ОТ).
На счету 20-летнего россиянина стало 46 (12+34) очков в 56 играх в сезоне при полезности «+7» и среднем времени на льду 15:25.
Он лидирует в гонке бомбардиров лиги среди новичков, опережая на 2 балла 20-летнего форварда «Анахайма» Беккетта Сеннеке (44 в 55, 18+26, «минус 8», 17:25).
Сегодня Демидов (14:11, нейтральная полезность) прервал безголевую серию из 7 матчей, реализовав единственный бросок в створ. Также у него 1 блок, 1 перехват и 1 потеря.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Как они со Слафом вывели за 6 минут до конца Капанена на убойную, не забил и через минуту вместо 4-2 - 3-3) Се ля ви
Да, Капанен там конечно как 5 нога... Вроде и играет, но явно не уровень 2 звена
Айвен Демидов
Айвен Демидов
Ну для кого то он может и Айвен, а для нас наш Ванька!
