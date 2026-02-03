Чинахов набрал 1+1 в матче с «Оттавой», забив с паса Малкина. У Егора 7+3 в 16 играх после обмена в «Питтсбург»
Егор Чинахов набрал 1+1 в матче с «Оттавой», забив с передачи Евгения Малкина.
Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов забил после паса Евгения Малкина и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:3).
На счету 25-летнего россиянина стало 16 (10+6) очков в 45 играх в текущем сезоне.
При этом в 16 матчах после обмена в «Пингвинс» из «Коламбуса» – 10 (7+3) баллов при полезности «+5» и среднем времени на льду 13:28 (против 10:18 в «Блю Джекетс»).
Сегодня Чинахов (12:12, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Джино ту Чино, оригинально))
Какой же шикарный хоккеист Малкин
Какой же шикарный хоккеист Малкин
Комбинация по учебникам советской школы хоккея:)) Приятное зрелище. Будь на месте Малкина,условный Ткачак, то бросил бы сам:))
Чина, наслаждайся, такого партнера у тебя скорее всего больше не будет в жизни.
Нашел свою команду
Нашел свою команду
Нашёл Малыча скорее. Что ни передача - то конфета
Пошли дела у Егора. С Малкиным хорошая связка.
Двадцатку положит, как я и говорил
Красавчик, Егор, набирает обороты
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем