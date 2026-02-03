Чинахов набрал 1+1 в матче с «Оттавой», забив с паса Малкина. У Егора 7+3 в 16 играх после обмена в «Питтсбург»

Егор Чинахов набрал 1+1 в матче с «Оттавой», забив с передачи Евгения Малкина.

Форвард «Питтсбурга » Егор Чинахов забил после паса Евгения Малкина и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:3).

На счету 25-летнего россиянина стало 16 (10+6) очков в 45 играх в текущем сезоне.

При этом в 16 матчах после обмена в «Пингвинс» из «Коламбуса» – 10 (7+3) баллов при полезности «+5» и среднем времени на льду 13:28 (против 10:18 в «Блю Джекетс»).

Сегодня Чинахов (12:12, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ.