Бобровский пропустил 5+ шайб в 7-м матче в сезоне. Он отразил 15 из 20 бросков «Баффало», в моменте с 3-м голом «Сэйбрс» неудачно сыграл на выходе

Сергей Бобровский пропустил 5+ шайб в 7-м матче в сезоне.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (3:5).

37-летний россиянин отразил 15 из 20 бросков (75%). Матч с 5 или более пропущенными шайбами стал для него уже 7-м в текущем сезоне.

Сегодня в моменте с третьим голом «Сэйбрс» Бобровский неудачно сыграл на выходе.

Поражение стало для Сергея третьим подряд. В этом чемпионате у него 38 игр, 20 побед и 18 поражений при 87,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,11.