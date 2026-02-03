Бобровский пропустил 5+ шайб в 7-м матче в сезоне. Он отразил 15 из 20 бросков «Баффало», в моменте с 3-м голом «Сэйбрс» неудачно сыграл на выходе
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:5).
37-летний россиянин отразил 15 из 20 бросков (75%). Матч с 5 или более пропущенными шайбами стал для него уже 7-м в текущем сезоне.
Сегодня в моменте с третьим голом «Сэйбрс» Бобровский неудачно сыграл на выходе.
Поражение стало для Сергея третьим подряд. В этом чемпионате у него 38 игр, 20 побед и 18 поражений при 87,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,11.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В прошлом году Георгиев выдал исторически плохой сезон - 87.5% отраженных - худший в лиге за 30 лет. Но в этом году его пока перекрывают двое - Бобр с 87.2% и Биннингтон с космическими 86.6%.
Беня еще и с такой статой основным на Олимпиаду поедет) Не исключаю того факта , что он там оживет и будет тащить .
Что-то совсем плохая стата...
Новый хороший контракт почти гарантированно не светит, к сожалению
