Капризов сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал 1-й звездой. У него 32+37 в 57 играх – делит 3-е место в гонке снайперов НХЛ
Кирилл Капризов сделал дубль в матче с «Монреалем».
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 ОТ).
Второй гол 28-летнего россиянина принес «Уайлд» победу в овертайме. Его признали первой звездой встречи.
На счету Капризова стало 69 (32+37) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+9». Он делит третье место в гонке снайперов лиги.
Сегодня Кирилл (23:50, «минус 1») реализовал 2 из 4 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Выбьет сотку в этом сезоне, интересно.
Пока идёт по графику 99 очков. Надеюсь, на финише поднажмёт.
Выбьет сотку в этом сезоне, интересно.
Если травм не будет то должен. На ОИ он не едет, сил будет много Плюс многим командам уже ничего не надо будет ближе к концу сезона, забить будет легче.
Капризов просто мастер забивать в овертаймах!))
шикарно зарешал
