Овечкин вошел в топ-50 лучших ассистентов в истории НХЛ, обогнав Робинсона. У Александра 751 передача в 1548 играх – осталось 11 до рекорда «Вашингтона»

Александр Овечкин вошел в топ-50 лучших ассистентов в истории НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (4:1).

На счету 40-летнего россиянина стало 47 (22+25) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+4».

За карьеру в рамках регулярок лиги – 1670 (919+751) балл в 1548 матчах.

Лучший снайпер лиги в рамках регулярок вошел в топ-50 лучших ассистентов в ее истории, обогнав Ларри Робинсона (750 передач в 1384 играх). На 49-м месте идет Даг Уэйт (755 в 1238).

Среди россиян в истории лиги больше ассистов только у Евгения Малкина («Питтсбург », 862 в 1252, 27-е место в истории).

Среди игроков «Кэпиталс» – только у Никласа Бэкстрема (762 в 1105).