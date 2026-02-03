Овечкин вошел в топ-50 лучших ассистентов в истории НХЛ, обогнав Робинсона. У Александра 751 передача в 1548 играх – осталось 11 до рекорда «Вашингтона»
Александр Овечкин вошел в топ-50 лучших ассистентов в истории НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).
На счету 40-летнего россиянина стало 47 (22+25) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+4».
За карьеру в рамках регулярок лиги – 1670 (919+751) балл в 1548 матчах.
Лучший снайпер лиги в рамках регулярок вошел в топ-50 лучших ассистентов в ее истории, обогнав Ларри Робинсона (750 передач в 1384 играх). На 49-м месте идет Даг Уэйт (755 в 1238).
Среди россиян в истории лиги больше ассистов только у Евгения Малкина («Питтсбург», 862 в 1252, 27-е место в истории).
Среди игроков «Кэпиталс» – только у Никласа Бэкстрема (762 в 1105).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А сейчас конечно надо выходить на первое место в команде и двигаться вверх в различных списках, лучше всего конечно засчет голов 😎💪🔥