Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670), обогнав Гретцки. Также в списке Хоу, Айзерман, Кросби и Лемье

Александр Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670).

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (4:1).

На счету 40-летнего россиянина стало 47 (22+25) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+4».

За карьеру в рамках регулярок лиги – 1670 (919+751) балл в 1548 играх.

Овечкин вошел в топ-5 в истории лиги по числу набранных очков в составе одного клуба (франшизы), вытеснив из него Уэйна Гретцки (1669 баллов в 696 играх за «Эдмонтон »).

Выше идут Горди Хоу (1809 в 1687, «Детройт»), Стив Айзерман (1755 в 1514, «Детройт»), Сидни Кросби (1745 в 1406, «Питтсбург») и Марио Лемье (1723 в 915, «Питтсбург »).