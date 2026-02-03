  • Спортс
  • Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670), обогнав Гретцки. Также в списке Хоу, Айзерман, Кросби и Лемье
Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670), обогнав Гретцки. Также в списке Хоу, Айзерман, Кросби и Лемье

Александр Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1). 

На счету 40-летнего россиянина стало 47 (22+25) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+4».

За карьеру в рамках регулярок лиги – 1670 (919+751) балл в 1548 играх. 

Овечкин вошел в топ-5 в истории лиги по числу набранных очков в составе одного клуба (франшизы), вытеснив из него Уэйна Гретцки (1669 баллов в 696 играх за «Эдмонтон»). 

Выше идут Горди Хоу (1809 в 1687, «Детройт»), Стив Айзерман (1755 в 1514, «Детройт»), Сидни Кросби (1745 в 1406, «Питтсбург») и Марио Лемье (1723 в 915, «Питтсбург»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
90 комментариев
Кросби скоро будет первым
Ответ SuperDubina
Кросби скоро будет первым
Однозначно 💪
Ответ SuperDubina
Кросби скоро будет первым
Для начала он станет вторым, а уже потом...
Этого сезона хватит??
У Супер Марио, статистика космическая!!!. Я еще в те времена, пытался сравнивать его с Уэйном.. Лемье нравился больше.
Ответ Khrom-1970
У Супер Марио, статистика космическая!!!. Я еще в те времена, пытался сравнивать его с Уэйном.. Лемье нравился больше.
Ну у Гретцки за Эдмонтон на порядок лучше будет...
Ответ Александр Силин
Ну у Гретцки за Эдмонтон на порядок лучше будет...
Что за привычка использовать выражения, смысл которых не понятен.
На порядок - в 10 раз, если что.
Лемье будет сложно обойти.
Ответ marchellinos
Лемье будет сложно обойти.
Комментарий скрыт
Ответ marchellinos
Лемье будет сложно обойти.
Если не успеет обогнать Гретцки по голам в регулярке+плей-офф в этом сезоне, то Ови останется еще на один сезон, тогда обогнать Лемье не будет проблемой, а вот до Айзермана будет сложно дотянуться.
Вы хоть читаете текс, такое чувство что только заголовок. Все пишут про Лемье какой он крутой, но не смотрят , что у Грецки процет набранных очков выше на полтора раза, чем у Лемье по набранным очком за одну команду
Ответ Трактор всех победил
Вы хоть читаете текс, такое чувство что только заголовок. Все пишут про Лемье какой он крутой, но не смотрят , что у Грецки процет набранных очков выше на полтора раза, чем у Лемье по набранным очком за одну команду
Так у них 99 с физкультурниками играл, это не считается🤣✌️🤣а вот остальные🤣
Ответ Трактор всех победил
Вы хоть читаете текс, такое чувство что только заголовок. Все пишут про Лемье какой он крутой, но не смотрят , что у Грецки процет набранных очков выше на полтора раза, чем у Лемье по набранным очком за одну команду
У них всегда так. Оо Марио, вау, Лемье. Там понятно вме-вау, ооо, но по всем стат показателям( процентов 99, 9) 99ый выше. В очных встречах также по голам , передачам, очкам выше.
Однозначная легенда Вашингтона
В очередной раз поражаюсь сумасшедшему показателю Лемье (по набранным очкам за матч в среднем)!
Ответ Евгений Якутов
В очередной раз поражаюсь сумасшедшему показателю Лемье (по набранным очкам за матч в среднем)!
У 99го он выше
Ответ Евгений Якутов
В очередной раз поражаюсь сумасшедшему показателю Лемье (по набранным очкам за матч в среднем)!
То есть, 1669 / 696 = 2.39 какие-то шутки для Вас? :)))
По стилю игры. Гретцки, это профессор. Не всегда быстрый, местами академичный, но чертовски умный.. А Лемье, это молодой, быстрый и голодный до девок, аспирант)))).
Ответ Khrom-1970
По стилю игры. Гретцки, это профессор. Не всегда быстрый, местами академичный, но чертовски умный.. А Лемье, это молодой, быстрый и голодный до девок, аспирант)))).
🤣🤣🤣👏
Я так понял ,что Кросби один плодотворный сезон и он первый.
Комментарий удален пользователем
Ответ Кагов
Комментарий удален пользователем
Не надо продлеваться , пусть в Динамо едет или детским тренером
Ответ Кагов
Комментарий удален пользователем
Продлит...а дальше по обстоятельствам, многое будет зависеть от желания и положения дел в следующем сезоне🔥
