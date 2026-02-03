Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670), обогнав Гретцки. Также в списке Хоу, Айзерман, Кросби и Лемье
Александр Овечкин вошел в топ-5 в истории НХЛ по очкам за один клуб (1670).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).
На счету 40-летнего россиянина стало 47 (22+25) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+4».
За карьеру в рамках регулярок лиги – 1670 (919+751) балл в 1548 играх.
Овечкин вошел в топ-5 в истории лиги по числу набранных очков в составе одного клуба (франшизы), вытеснив из него Уэйна Гретцки (1669 баллов в 696 играх за «Эдмонтон»).
Выше идут Горди Хоу (1809 в 1687, «Детройт»), Стив Айзерман (1755 в 1514, «Детройт»), Сидни Кросби (1745 в 1406, «Питтсбург») и Марио Лемье (1723 в 915, «Питтсбург»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
