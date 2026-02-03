  • Спортс
  Овечкин без голов в 3-м матче подряд: 25-й ассист в сезоне, 2 броска, 2 хита и «+2» за 17:15 против «Айлендерс». У него 2+5 в последних 11 играх
Овечкин без голов в 3-м матче подряд: 25-й ассист в сезоне, 2 броска, 2 хита и «+2» за 17:15 против «Айлендерс». У него 2+5 в последних 11 играх

Александр Овечкин остался без голов в 3-м матче подряд.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1). 

На счету 40-летнего россиянина стало 47 (22+25) очков в 57 играх в текущем сезоне при полезности «+4».

Лучший снайпер в истории регулярок лиги не забивал в 3 последних матчах. В последних 11 встречах у него 7 (2+5) баллов. 

Сегодня Александр (17:15, «+2») также отметился 2 бросками в створ ворот и 2 силовыми приемами. 

10 комментариев
А можно же написать - У него 7 шайб в последних 15 матчах, и сразу всё выглядит иначе)
А можно же написать - У него 7 шайб в последних 15 матчах, и сразу всё выглядит иначе)
У Ови 919 голов в последних 1548 играх.
А можно же написать - У него 7 шайб в последних 15 матчах, и сразу всё выглядит иначе)
С тем же успехом можно написать и про 8 в последних 29:(
Тут кому как больше нравится :)
Поучаствовал в победной шайбе. Тут даже не про бросок, который записали как передачу, а про то, что он стянул на себя внимание двух полевых и вратаря. Вратарь и #6 сначала к Овечкину дёрнулись, поэтому и не успели вернуться и закрыть угол.
Уверен - как минимум год Саня ещё поиграет в своё удовольствие и на радость поклонникам хоккея 😁🔥
Есть ощущение, что это не последний сезон, а последний будет с анонсом как у Коби, чтобы на каждом матче трибьют и солд аут)
