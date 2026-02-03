Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2025-м по версии «СЭ» и «Медиалогии». Карпин – 2-й, Семак – 3-й, Махачев – 4-й, Ротенберг и Дегтярев разделили 9-е место, Загитова – 24-я

Александр Овечкин возглавил рейтинг самых медийных лиц российского спорта.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин занял первое место в списке самых медийных лиц российского спорта.

Исследование провели «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия». При составлении рейтинга принимались во внимание три критерия: число упоминаний в российских СМИ за 2025 год, число упоминаний в русскоязычном сегменте соцсетей, а также специальный индекс «СЭ», который учитывает число упоминаний в заголовках на сайте издания и посещаемость этих материалов.

По каждому из этих показателей был составлен отдельный мини-рейтинг. В каждом случае человек, занявший 1-е место, получал 100 баллов, 2-е – 90, 3-е – 85, 4-е – 80, 5-е – 75, 6-е – 70. Далее шаги между местами составляли 3, 2 и 1 очко. За 50-е место начислялось одно очко.

Овечкин получил максимально возможные 100 баллов по двум показателям – упоминаниям в СМИ и в заголовках «СЭ». Всего он набрал 290 баллов. В общем списке хоккеист занял первое место второй раз подряд.

Первая половина списка выглядит так:

1. Александр Овечкин (хоккей) – 290;

2. Валерий Карпин (футбол) – 265;

3. Сергей Семак (футбол) – 211;

4. Ислам Махачев (MMA) – 202;

5. Матвей Сафонов (футбол) – 195;

6. Артем Дзюба (футбол) – 183;

7. Мирра Андреева (теннис) – 180;

8. Даниил Медведев (теннис) – 173;

9-10. Роман Ротенберг (хоккей) – 171;

9-10. Михаил Дегтярев – 171;

11. Хабиб Нурмагомедов (MMA) – 140;

12. Станислав Черчесов (футбол) – 126;

13. Евгений Плющенко (фигурное катание) – 124;

14. Алексей Батраков (футбол) – 122;

15. Александр Мостовой (футбол) – 120;

16. Андрей Рублев (теннис) – 118;

17. Андрей Аршавин (футбол) – 116;

18. Александр Большунов (лыжные гонки) – 112;

19. Аделия Петросян (фигурное катание) – 99;

20. Игорь Акинфеев (футбол) – 94;

21. Диана Шнайдер (теннис) – 90;

22-23. Александр Соболев (футбол) – 86;

22-23. Дмитрий Губерниев – 86;

24. Алина Загитова (фигурное катание) – 84;

25. Максим Глушенков (футбол) – 83.