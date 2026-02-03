  • Спортс
  • Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2025-м по версии «СЭ» и «Медиалогии». Карпин – 2-й, Семак – 3-й, Махачев – 4-й, Ротенберг и Дегтярев разделили 9-е место, Загитова – 24-я
Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2025-м по версии «СЭ» и «Медиалогии». Карпин – 2-й, Семак – 3-й, Махачев – 4-й, Ротенберг и Дегтярев разделили 9-е место, Загитова – 24-я

Александр Овечкин возглавил рейтинг самых медийных лиц российского спорта.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в списке самых медийных лиц российского спорта.

Исследование провели «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия». При составлении рейтинга принимались во внимание три критерия: число упоминаний в российских СМИ за 2025 год, число упоминаний в русскоязычном сегменте соцсетей, а также специальный индекс «СЭ», который учитывает число упоминаний в заголовках на сайте издания и посещаемость этих материалов.

По каждому из этих показателей был составлен отдельный мини-рейтинг. В каждом случае человек, занявший 1-е место, получал 100 баллов, 2-е – 90, 3-е – 85, 4-е – 80, 5-е – 75, 6-е – 70. Далее шаги между местами составляли 3, 2 и 1 очко. За 50-е место начислялось одно очко. 

Овечкин получил максимально возможные 100 баллов по двум показателям – упоминаниям в СМИ и в заголовках «СЭ». Всего он набрал 290 баллов. В общем списке хоккеист занял первое место второй раз подряд.

Первая половина списка выглядит так:

1. Александр Овечкин (хоккей) – 290;

2. Валерий Карпин (футбол) – 265;

3. Сергей Семак (футбол) – 211;

4. Ислам Махачев (MMA) – 202;

5. Матвей Сафонов (футбол) – 195;

6. Артем Дзюба (футбол) – 183;

7. Мирра Андреева (теннис) – 180;

8. Даниил Медведев (теннис) – 173;

9-10. Роман Ротенберг (хоккей) – 171;

9-10. Михаил Дегтярев – 171;

11. Хабиб Нурмагомедов (MMA) – 140;

12. Станислав Черчесов (футбол) – 126;

13. Евгений Плющенко (фигурное катание) – 124;

14. Алексей Батраков (футбол) – 122;

15. Александр Мостовой (футбол) – 120;

16. Андрей Рублев (теннис) – 118;

17. Андрей Аршавин (футбол) – 116;

18. Александр Большунов (лыжные гонки) – 112;

19. Аделия Петросян (фигурное катание) – 99;

20. Игорь Акинфеев (футбол) – 94;

21. Диана Шнайдер (теннис) – 90;

22-23. Александр Соболев (футбол) – 86;

22-23. Дмитрий Губерниев – 86;

24. Алина Загитова (фигурное катание) – 84;

25. Максим Глушенков (футбол) – 83. 

Как же забыли про губерниева? Этот в каждой бочке затычка, великий эксперт в любом виде спорта начиная от футбола и кончая подводным хоккеем.
Как же забыли про губерниева? Этот в каждой бочке затычка, великий эксперт в любом виде спорта начиная от футбола и кончая подводным хоккеем.
Как забыли? 22е место у него.
Как забыли? 22е место у него.
Ну а если по делу, Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира, взяла золото и серебро в снарядах. А у нас в топ десять два кошмарных клоуна Дегтярев и Вротенберг.
Ну вот такие медийные лица мы заслуживаем.
Поздравляю всех болельщиков.
Ну а если по делу, Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира, взяла золото и серебро в снарядах. А у нас в топ десять два кошмарных клоуна Дегтярев и Вротенберг. Ну вот такие медийные лица мы заслуживаем. Поздравляю всех болельщиков.
А это какой за вид спорта? Что за снаряды?
Ну а если по делу, Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира, взяла золото и серебро в снарядах. А у нас в топ десять два кошмарных клоуна Дегтярев и Вротенберг. Ну вот такие медийные лица мы заслуживаем. Поздравляю всех болельщиков.
Если по делу, то есть популярные виды спорта, а есть снаряды, о которых вспоминают только на Олимпийских играх
Конечно медийная, рекламировать лохотрон. Самому не стыдно такое рекламировать, или деньги не пахнут?
Конечно медийная, рекламировать лохотрон. Самому не стыдно такое рекламировать, или деньги не пахнут?
Понять бы, в чем медийность Батракова.
Понять бы, в чем медийность Батракова.
с милфой встречается...))
с милфой встречается...))
Там скоро Кардашьян освободится.😉
Овечкин - не лицо российского спорта. Он лицо американского спорта, просто с российским гражданством, если быть откровенными.
Овечкин - не лицо российского спорта. Он лицо американского спорта, просто с российским гражданством, если быть откровенными.
Овечкин - не лицо российского спорта. Он лицо американского спорта, просто с российским гражданством, если быть откровенными.
Всегда удивляли такие комментарии. По такой логике Марадона и Месси не лица аргентинского футбола, Криштиану Роналду не лицо португальского футбола или например Ярг не лицо чешского хоккея или Гретцки который тоже половину карьеры провел в американских клубах не лицо канадского хоккея) И ещё тысячи других спортсменов которые выступали на топовом уровне за пределами своих стран, получается не могут быть медийными лицами своих стран?) Тем более такой комментарий неуместен в отношении Овечкина...
Губерниев самое медийное горло, Карпин прическа, а Дзюба рука российского спорта
Да здесь не только лица...
Есть и физиономии, и даже морды.
Да здесь не только лица... Есть и физиономии, и даже морды.
Там у одного с 22-23 места, прям рожа настоящая!
Загитова. Гыыыыы.
И ни одного Свищёва/Журовой и тд... Чё ж они так надрываются-то зря.
А где Анатолий, который со шваброй по тренажеркам ходит? По мне он самый медийный
