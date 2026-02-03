Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2025-м по версии «СЭ» и «Медиалогии». Карпин – 2-й, Семак – 3-й, Махачев – 4-й, Ротенберг и Дегтярев разделили 9-е место, Загитова – 24-я
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в списке самых медийных лиц российского спорта.
Исследование провели «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия». При составлении рейтинга принимались во внимание три критерия: число упоминаний в российских СМИ за 2025 год, число упоминаний в русскоязычном сегменте соцсетей, а также специальный индекс «СЭ», который учитывает число упоминаний в заголовках на сайте издания и посещаемость этих материалов.
По каждому из этих показателей был составлен отдельный мини-рейтинг. В каждом случае человек, занявший 1-е место, получал 100 баллов, 2-е – 90, 3-е – 85, 4-е – 80, 5-е – 75, 6-е – 70. Далее шаги между местами составляли 3, 2 и 1 очко. За 50-е место начислялось одно очко.
Овечкин получил максимально возможные 100 баллов по двум показателям – упоминаниям в СМИ и в заголовках «СЭ». Всего он набрал 290 баллов. В общем списке хоккеист занял первое место второй раз подряд.
Первая половина списка выглядит так:
1. Александр Овечкин (хоккей) – 290;
2. Валерий Карпин (футбол) – 265;
3. Сергей Семак (футбол) – 211;
4. Ислам Махачев (MMA) – 202;
5. Матвей Сафонов (футбол) – 195;
6. Артем Дзюба (футбол) – 183;
7. Мирра Андреева (теннис) – 180;
8. Даниил Медведев (теннис) – 173;
9-10. Роман Ротенберг (хоккей) – 171;
9-10. Михаил Дегтярев – 171;
11. Хабиб Нурмагомедов (MMA) – 140;
12. Станислав Черчесов (футбол) – 126;
13. Евгений Плющенко (фигурное катание) – 124;
14. Алексей Батраков (футбол) – 122;
15. Александр Мостовой (футбол) – 120;
16. Андрей Рублев (теннис) – 118;
17. Андрей Аршавин (футбол) – 116;
18. Александр Большунов (лыжные гонки) – 112;
19. Аделия Петросян (фигурное катание) – 99;
20. Игорь Акинфеев (футбол) – 94;
21. Диана Шнайдер (теннис) – 90;
22-23. Александр Соболев (футбол) – 86;
22-23. Дмитрий Губерниев – 86;
24. Алина Загитова (фигурное катание) – 84;
25. Максим Глушенков (футбол) – 83.
Ну вот такие медийные лица мы заслуживаем.
Поздравляю всех болельщиков.
Есть и физиономии, и даже морды.