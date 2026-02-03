  • Спортс
  Гришин об 1:2: «Меня посетил эффект дежавю на фоне предыдущего матча с «Салаватом». День сурка, который мы никак не можем поменять»
2

Гришин об 1:2: «Меня посетил эффект дежавю на фоне предыдущего матча с «Салаватом». День сурка, который мы никак не можем поменять»

Игорь Гришин высказался о поражении «Нефтехимика» от «Салавата Юлаева».

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил игру против «Салавата Юлаева» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (1:2).

– В какой‑то момент меня посетил эффект дежавю на фоне матча 5 января (тогда в матче этих команд был зафиксирован такой же результат – Спортс’’). День сурка, который мы никак не можем поменять. Зоркин забил такой же гол, и игра была такая же. Может, чуть больше моментов в обе стороны, но малорезультативный матч.

Нам снова не получилось Вязовому забить больше одного гола, это нас, честно говоря, немного напрягает. Кажется, мы просто его одного не можем обыграть. Мы что‑то советуем ребятам, они пытаются сделать, но не удается. Может, нужен элемент неожиданности какой‑то. Кажется, много было бросков, но пробить не можем. У нас еще одна игра впереди, постараемся к этому матчу подготовиться. По одному голу забивать – это не дело.

– С каким фильмом можно эту ситуацию сравнить?

– А с каким фильмом сравнить эту ситуацию… «Могучие Утята», наверное. Может быть Вязовой специально настраивается на нас, мы же с ним работали когда‑то, может, не хочет Игорю Владимировичу проигрывать, – сказал Гришин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Насколько мне помнится Гришин тренировал его в толпаре
Ответ Fidan Kayupov
Насколько мне помнится Гришин тренировал его в толпаре
Ученик превзошел учителя.
