НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс», «Питтсбург» уступил «Оттаве», «Миннесота» одолела «Монреаль», «Колорадо» проиграл «Детройту», «Нэшвилл» вырвал победу у «Сент-Луиса»
В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» победил «Айлендерс» (4:1), «Питтсбург» уступил «Оттаве» (2:3), «Флорида» проиграла «Баффало» (3:5), «Миннесота» одолела «Монреаль» (4:3 ОТ), «Колорадо» не справился с «Детройтом» (0:2), «Нэшвилл» вырвал победу у «Сент-Луиса» (6:5).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
