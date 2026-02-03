НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс», «Питтсбург» уступил «Оттаве», «Миннесота» одолела «Монреаль», «Колорадо» проиграл «Детройту», «Нэшвилл» вырвал победу у «Сент-Луиса»

В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон » победил «Айлендерс » (4:1), «Питтсбург » уступил «Оттаве» (2:3), «Флорида » проиграла «Баффало» (3:5), «Миннесота » одолела «Монреаль» (4:3 ОТ), «Колорадо» не справился с «Детройтом» (0:2), «Нэшвилл» вырвал победу у «Сент-Луиса» (6:5).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

