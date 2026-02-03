  • Спортс
140

НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Айлендерс», «Питтсбург» уступил «Оттаве», «Миннесота» одолела «Монреаль», «Колорадо» проиграл «Детройту», «Нэшвилл» вырвал победу у «Сент-Луиса»

В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» победил «Айлендерс» (4:1), «Питтсбург» уступил «Оттаве» (2:3), «Флорида» проиграла «Баффало» (3:5), «Миннесота» одолела «Монреаль» (4:3 ОТ), «Колорадо» не справился с «Детройтом» (0:2), «Нэшвилл» вырвал победу у «Сент-Луиса» (6:5). 

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
140 комментариев
Каприз зарешал, а вообще прям бомбическая связка Хьюз-Каприз, Хьюза, кстати, с хет-триком очередным на передачах. Большую работу на площадке делает.
Ответ Борис Ла
Каприз зарешал, а вообще прям бомбическая связка Хьюз-Каприз, Хьюза, кстати, с хет-триком очередным на передачах. Большую работу на площадке делает.
Увидел будущий контракт Капризова и тоже захотелось
Ну всё, кажется для Флориды сезон закончен. До дикой карты уже -9.
Ответ Мандалай
Ну всё, кажется для Флориды сезон закончен. До дикой карты уже -9.
Панарину всё ещё нужно туда переходить, чтобы выиграть чашку? ))
Ответ HCBV
Панарину всё ещё нужно туда переходить, чтобы выиграть чашку? ))
Комментарий скрыт
Хьюз провел 33 минуты. 3 балла.
Мощно. Идеальное приобретение для КС
Ответ Zapkov Konstantin
Хьюз провел 33 минуты. 3 балла. Мощно. Идеальное приобретение для КС
А он играл в КС то? Модет он там в тыкву превратится
Четыре очка Михеева, 1+3, между прочим.
✅ Девон Тэйвз вернется в состав «Колорадо» – сыграет сегодня

Защитник олимпийской сборной Канады пропустил ровно месяц из-за травмы после удара об борт

❗️ Нападающий Мартин Нечас сегодня не сыграет, пропустит вторую игру из-за травмы (нижней части)

®️ Report-news
Как назло на "Острове" нет календаря....Вячеслав и Соня пропадают зря" ))
А Детройт то неплох в этом сезоне, в плей-офф метят впервые за хрен знает сколько лет. Вот и сегодня Колорадо дернули.
Ответ Serdgio17
А Детройт то неплох в этом сезоне, в плей-офф метят впервые за хрен знает сколько лет. Вот и сегодня Колорадо дернули.
Гибсон чудеса творит. Не зря его Брызгалов лучшим называл
Ответ Serdgio17
А Детройт то неплох в этом сезоне, в плей-офф метят впервые за хрен знает сколько лет. Вот и сегодня Колорадо дернули.
Накануне Колорадо дёрнуло Детройт без шансов для Детройта вообще.
"Вашингтон" выиграл , удваивает важность победы то , что у прямого конкурента . Всех с победой. Доброе утро.
Кирилл дубль. Победная в ОТ.
Ну что, Колорадо и Маккиннон начинают буксовать или это временный спад? В новом году Нейтан выглядит нестабильно. Яркие матчи чередует с нулями. В 15 играх - 6 шайб, 11 матчей без голов, 7 матчей без очков. 21 очко в 15 матчах как будто бы неплохо, но явно ниже его пика. Ну и 9 поражений в 15 матчах как бы намекают. А Кучеров уже в спину дышит
