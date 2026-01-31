Шеф-повар «Динамо» Минск о меню хоккеистов: «Картошка – самый ходовой продукт. Мы ее варим, запекаем, делаем пюре. После побед балуем парней картошкой фри и наггетсами»
Шеф-повар минского «Динамо» Василий Шестак рассказал о меню хоккеистов команды FONBET КХЛ.
– Картошку любят?
– О да! Особенно Виталик Пинчук. А вообще, картошка – это самый ходовой продукт: мы ее варим, запекаем, делаем пюре… После побед балуем парней картошкой фри и наггетсами. От этого ребята всегда в восторге! Как и от драников. Пельмени еще очень нравятся в сливочно-грибном соусе с добавлением чили. Сэм Анас часто заказывает курицу в сыре: замешиваем с яйцом два вида сыра – пармезан и чеддер, филе отбиваем и обжариваем с двух сторон.
– А супы?
– Хорошо идут щи, а борщ «зубры» вообще обожают! Мы делаем его по-сибирски, с говядиной. Подаем с нарезанным салом, кладем чеснок, петрушку, другую зелень… А вот крем-супы не пользуются большой популярностью, хотя для разнообразия в линейке присутствуют и они. Есть также рассольники, другие первые блюда.
– В день матча меню особое? Слышал, что в омском «Авангарде» и некоторых других командах на такой случай предусмотрен так называемый куриный день: кормят хоккеистов диетической пищей.
– В игровой день у нас тоже индейка и мякоть куриного бедра, нежная и воздушная. С соусом болоньезе.
– А вообще что-нибудь экстравагантное бывает?
– Креветки, стейки из лосося… Не забывайте, что у нас не ресторан, важно еще и в бюджет уложиться.
– Суши, пицца, шаурма?
– Этих позиций нет. Суши не каждому зайдут в принципе, да и сырая рыба – продукт капризный. Просчеты в нашем деле недопустимы, ошибка повара может дорого стоить всей команде, поэтому работаем так, чтобы минимизировать риски.
– Перед дальними вылетами на гостевые матчи команда тоже к вам наведывается?
– Все по распорядку: заехали, поели – и в путь! Иногда даем ссобойки: сэндвичи, яблоки, йогурты… Сейчас, правда, редко, за командой закреплен самолет, и там соответствующее питание.
– Что пьют хоккеисты?
– Готовим компоты, в особом почете – клюквенный морс. Рецепт такой: белорусская клюква, минимум сахара (килограмм на 20 литров), немножко лимона. Сперва делали более сладкий, как любят все, но Василий Владимирович Таран вынес свой вердикт: сахарок минимизировать. Так и сделали. Пьют ребята наш напиток охотно, за один обед может уйти литров 10.
– А сладкие газированные напитки?
– Отсутствуют. Отдельно есть чай, кофе, орешки…
– Стейки имеют место быть на вашей кухне?
– Только во время летних встреч, когда команда выезжает на природу. Обычно это территория гольф-клуба. Там барбекю в полном объеме: шашлык из креветок, овощи на гриле, стейки… А во время сезона на кухне можем сделать шатобрианы с соусом барбекю. Берем говяжью вырезку, нарезаем пятачками – и в жарочный шкаф. Иногда приблизительно таким же образом готовим шашлык из свиной шеи.
– Любопытно, как парни реагируют на такие национальные белорусские блюда, как холодник и мачанка?
– Мачанка, признаться, большим успехом не пользуется: блюдо специфическое. Когда готовим, блины и драники съедаются, а вот мачанка остается. Что касается холодника, многие легионеры сразу к нему с опаской относятся, удивляются: что это за суп такой на кефире?! Но подобная реакция только до момента, пока не попробуют. Вадим Шипачев очень любит это блюдо, как только потеплеет, всегда командует: подавай холодник! Мы под козырек: «Ок, будет!»
– Можете назвать самого привередливого едока за все время вашей работы в «Динамо»?
– Рома Горбунов. Классный парень, веселый, но очень щепетильный в еде. Настоящий ценитель высокой кухни. (Смеется.)
– Кто-нибудь из ребят сам готовит, советы спрашивает?
– Регулярно. Но тут есть нюанс. Не все зависит от рецепта, многое – от рук и мастерства. Вы можете сделать точь-в-точь по раскладке, но результат окажется не тот.
Помню, готовили гречку с луком, грибами и морковкой. Один из тренеров взял рецепт, я объяснил все еще и на словах. Пришел на следующий день, говорит: «Вась, не то!» Совсем другая гречка получилась, – сказал Шестак.
Бульбу варим,
Бульбу так, сырой фигарим..
- Ты думашь, что картошка - это так вот просто, сварил и съел, да? Не тут-то было! Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить!
- Ну сколько? Жареная и пюре!
- Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше: картофель-фри, картофель-пай.
- Это еще что такое?
- А это такими стружечками, жарится в кастрюле в кипящем масле.
- Ну, так бы и говорила, а то пай! Ну и все!
- Нет, не все! Пожалуйста: картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметанный и так далее. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой отварной с укропом. Шаники!
Так вкусно написано)