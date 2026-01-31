В Дагестане построят ледовую арену, заявил глава республики Меликов: «У хоккея есть будущее в республике. Это будущее будет приносить золотые медали и кубки – по-другому мы не умеем»

В Дагестане построят хоккейную арену.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике будет построена ледовая арена.

Отметим, что вчера в Грозном объявили о предстоящем открытии хоккейного стадиона «Ахмат».

«В горах Дагестана завтра пройдет сразу два крупных хоккейных турнира – в Хунзахском и Шамильском районах.

В райцентре Хунзахского района состоится открытый турнир «Хоккей на высоте». Турнир проводит Минспорта республики совместно с обществом «Динамо ». В легендарном московском хоккейном клубе уже играют наши земляки Магомед Шараканов и Курбан Лиъматов . Они уверенно проявляют себя и достойно представляют Дагестан.

В соревнованиях примут участие не только дагестанские команды, но и гости из Чечни и Ингушетии.

Параллельно настоящий спортивный праздник пройдет в селе Зиуриб Шамильского района. На лед выйдут команды из этого муниципалитета, а также из Москвы и Донецка.

Еще несколько лет назад такое сложно было представить, но сейчас хоккей развивается даже в отдаленных от столицы горных районах! Это говорит о растущем интересе к этому виду спорта и о том, что у него есть будущее в республике. И это будущее, уверен, как и в других видах спорта, будет приносить золотые медали и кубки. По-другому мы не умеем!

Именно поэтому мной принято решение о строительстве современной ледовой арены на территории бывшего ипподрома между Махачкалой и Каспийском. Она даст возможность детям, которые сегодня гоняют шайбу на замерзших водоемах, тренироваться в безопасных условиях и уже на профессиональном уровне.

Наши ребята не раз доказывали, что способны добиваться высоких результатов. А мы продолжим создавать для этого все условия», – написал Меликов в соцсетях.

В Грозном откроется ледовая арена «Ахмат» – там появится команда ВХЛ или МХЛ. Фисенко сказал: «На Кавказе хоккей имеет большие перспективы»