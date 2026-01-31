  • Спортс
В Дагестане построят ледовую арену, заявил глава республики Меликов: «У хоккея есть будущее в республике. Это будущее будет приносить золотые медали и кубки – по-другому мы не умеем»

В Дагестане построят хоккейную арену.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике будет построена ледовая арена.

Отметим, что вчера в Грозном объявили о предстоящем открытии хоккейного стадиона «Ахмат».

«В горах Дагестана завтра пройдет сразу два крупных хоккейных турнира – в Хунзахском и Шамильском районах.

В райцентре Хунзахского района состоится открытый турнир «Хоккей на высоте». Турнир проводит Минспорта республики совместно с обществом «Динамо». В легендарном московском хоккейном клубе уже играют наши земляки Магомед Шараканов и Курбан Лиъматов. Они уверенно проявляют себя и достойно представляют Дагестан.

В соревнованиях примут участие не только дагестанские команды, но и гости из Чечни и Ингушетии.

Параллельно настоящий спортивный праздник пройдет в селе Зиуриб Шамильского района. На лед выйдут команды из этого муниципалитета, а также из Москвы и Донецка.

Еще несколько лет назад такое сложно было представить, но сейчас хоккей развивается даже в отдаленных от столицы горных районах! Это говорит о растущем интересе к этому виду спорта и о том, что у него есть будущее в республике. И это будущее, уверен, как и в других видах спорта, будет приносить золотые медали и кубки. По-другому мы не умеем!

Именно поэтому мной принято решение о строительстве современной ледовой арены на территории бывшего ипподрома между Махачкалой и Каспийском. Она даст возможность детям, которые сегодня гоняют шайбу на замерзших водоемах, тренироваться в безопасных условиях и уже на профессиональном уровне.

Наши ребята не раз доказывали, что способны добиваться высоких результатов. А мы продолжим создавать для этого все условия», – написал Меликов в соцсетях.

В Грозном откроется ледовая арена «Ахмат» – там появится команда ВХЛ или МХЛ. Фисенко сказал: «На Кавказе хоккей имеет большие перспективы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Сергея Меликова
детский хоккей
Сергей Меликов
logoКХЛ
logoМагомед Шараканов
logoКурбан Лиъматов
logoДинамо Москва
любительский хоккей
На льду сложно борьбой заниматься
Ответ bjm5225f7t
На льду сложно борьбой заниматься
Вместо привычных драк как раз самое то)
Ответ bjm5225f7t
На льду сложно борьбой заниматься
Постелить на лёд коврик. После ушиба сразу есть куда приложиться больным местом :)
Пилите, Сережа, пилите...
Деньги не свои, почему не распилить. Надо только напомнить "джигитам", что в хоккей играют в равных составах, а не впятером на одного.
Ответ Санитар-волк
Деньги не свои, почему не распилить. Надо только напомнить "джигитам", что в хоккей играют в равных составах, а не впятером на одного.
Так и представил. Основное время и овер-тайм завершились вничью. Серия буллитов, на вратаря выкатывается целое звено)
Ответ Валёк Иванов СПБ
Так и представил. Основное время и овер-тайм завершились вничью. Серия буллитов, на вратаря выкатывается целое звено)
А вместо клюшек ножики
ХК Анжи
Йозе готов принять новый вызов
Ответ vitekbvb09@mail.ru
ХК Анжи Йозе готов принять новый вызов
юсеф мариев
Ответ catcher69
юсеф мариев
Магайозев ротенбергамаев
Для чего? Там исторически не было хоккея, да и не будет никогда. В таком, мягко говоря, небогатом регионе насаждать очень дорогостоящий вид спорта - такое себе. Там популярна борьба, а из командных видов спорта - максимум футбол и поиск евреев в турбине самолёта.
надеюсь, что им тоже Аллах даст, а не из российского бюджета выделят.
Борцуха идёт в отбор
Жи есть победный счёт
Сломали овцы забор
История плавит льёд
Ответ Booligan
Борцуха идёт в отбор Жи есть победный счёт Сломали овцы забор История плавит льёд
чувствуется рука ёзе марино
Ну правильно. Хоккейных регионов, где реально нужны арены в России же нет.
После первого отключения электричества - все растает и "холодильники" поломаются
Вратаря для хоккейной команды уже воспитали. Так и зовут: Дагестанский. Пока идёт стройка, он играет в Нижнем.
