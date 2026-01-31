  • Спортс
  «Шанхай» сыграет в Китае на 18-тысячной арене – 5 и 7 марта с «Сибирью» и «Барысом». Фигуристка Валиева выступит в предматчевом шоу
«Шанхай» сыграет в Китае на 18-тысячной арене – 5 и 7 марта с «Сибирью» и «Барысом». Фигуристка Валиева выступит в предматчевом шоу

«Шанхай» сыграет в Китае два матча в этом сезоне КХЛ.

КХЛ объявила, что «Шанхай», временно базирующийся в Санкт-Петербурге, проведет два матча этого регулярного чемпионата в Китае – против «Сибири» (5 марта) и «Барыса» (7 марта)

Событие пройдет в рамках KHL World Games и состоится на Oriental Sports Center в Шанхае. Эта 18-тысячная арена принимала чемпионат мира по фигурному катанию (2015), чемпионат мира по шорт-треку (2012), а также турниры мирового уровня по водным видам и киберспорту.

Специальным гостем станет фигуристка Камила Валиева – чемпионка мира среди юниоров, многократный призер чемпионата России, победительница Кубка России и участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Она выступит в предматчевом шоу.

Тренер «Шанхая» Лав приглашен на Матч звезд. Он 8 дней работает в КХЛ

"участница Олимпийских игр 2022"
))
Ответ eyeballerswow
"участница Олимпийских игр 2022" ))
Хорошоуже то, что не "олимпийская чемпионка наших сердец". Пиар пошел из всех утюгов.
Почему бы КХЛ не вернуть Драконов в Китай и переместить в Восточную Конференцию? А на Запад перекинуть Ак Барс, который живет в московском часовом поясе и не так уж и далеко расположен от команд Запада? Лига только выиграет. Западная Конференция получит гарантированного участника плей-офф, а это значит, что борьба за оставшиеся места кроме очевидных вариантов только усилится. Драконы же в свою очередь при сохранении бюджета могут также навязать борьбу за 6-8 места на Востоке. А то там тоже в последние годы все очевидно и участники плей--офф заранее определяются.
Ответ Prokuror Prokurorov
Почему бы КХЛ не вернуть Драконов в Китай и переместить в Восточную Конференцию? А на Запад перекинуть Ак Барс, который живет в московском часовом поясе и не так уж и далеко расположен от команд Запада? Лига только выиграет. Западная Конференция получит гарантированного участника плей-офф, а это значит, что борьба за оставшиеся места кроме очевидных вариантов только усилится. Драконы же в свою очередь при сохранении бюджета могут также навязать борьбу за 6-8 места на Востоке. А то там тоже в последние годы все очевидно и участники плей--офф заранее определяются.
Так руководство «Драконов» имеет планы на возвращение в Китай в ближайшие годы. А эти матчи, как они говорили, проба пера
Ответ Prokuror Prokurorov
Почему бы КХЛ не вернуть Драконов в Китай и переместить в Восточную Конференцию? А на Запад перекинуть Ак Барс, который живет в московском часовом поясе и не так уж и далеко расположен от команд Запада? Лига только выиграет. Западная Конференция получит гарантированного участника плей-офф, а это значит, что борьба за оставшиеся места кроме очевидных вариантов только усилится. Драконы же в свою очередь при сохранении бюджета могут также навязать борьбу за 6-8 места на Востоке. А то там тоже в последние годы все очевидно и участники плей--офф заранее определяются.
Пока Шанхай из Питера, до Китая им ещё работать и работать. Поэтому сейчас это западная команда
Шок! Китайская команда сыграет в Китае
"Шанхай" играет "world games" в Шанхае
😅
Интерсно, в городе живёт 25 миллионов человек, казалось бы 18 тысяч то собрать можно. В реальности без шансов, Шанхай южный город по климату и менталитету. Если уж в Пекине крохи ходили, то в Шанхае даже бесплатно сложно будет собрать народ.
Ответ гилберт
Интерсно, в городе живёт 25 миллионов человек, казалось бы 18 тысяч то собрать можно. В реальности без шансов, Шанхай южный город по климату и менталитету. Если уж в Пекине крохи ходили, то в Шанхае даже бесплатно сложно будет собрать народ.
хоккей в целом это не про Китай, но даже если 10 тысяч соберут, то уже неплохо. пришедшие расскажут о диковиной игре друзьям/коллегам, и, возможно, появится интерес
Ответ Millencolin
хоккей в целом это не про Китай, но даже если 10 тысяч соберут, то уже неплохо. пришедшие расскажут о диковиной игре друзьям/коллегам, и, возможно, появится интерес
Слуцкого пусть пригласить попробуют
Уверен, ради Валиевой там соберут полный дворец
если Ромка поедет,аншлаг будет,все захотят посмотреть на гл тренера России
Интересно, сколько болельщиков придет?
Если бы не Валиева, на матч никто бы не пришёл
