«Шанхай» сыграет в Китае на 18-тысячной арене – 5 и 7 марта с «Сибирью» и «Барысом». Фигуристка Валиева выступит в предматчевом шоу
«Шанхай» сыграет в Китае два матча в этом сезоне КХЛ.
КХЛ объявила, что «Шанхай», временно базирующийся в Санкт-Петербурге, проведет два матча этого регулярного чемпионата в Китае – против «Сибири» (5 марта) и «Барыса» (7 марта)
Событие пройдет в рамках KHL World Games и состоится на Oriental Sports Center в Шанхае. Эта 18-тысячная арена принимала чемпионат мира по фигурному катанию (2015), чемпионат мира по шорт-треку (2012), а также турниры мирового уровня по водным видам и киберспорту.
Специальным гостем станет фигуристка Камила Валиева – чемпионка мира среди юниоров, многократный призер чемпионата России, победительница Кубка России и участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Она выступит в предматчевом шоу.
Тренер «Шанхая» Лав приглашен на Матч звезд. Он 8 дней работает в КХЛ
