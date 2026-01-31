Давыдов о неудачах «Динамо»: «Нет игрового напряжения и четких заданий, чувствуется расхлябанность. Тренеры должны быть жесткими, по-спортивному наглыми»

Виталий Давыдов: внутри «Динамо» нет игрового напряжения и четких заданий.

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о неудачах московского «Динамо».

Команда под руководством Вячеслава Козлова идет на 7-м месте в Западной конференции в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Виталий Семенович, родное «Динамо» впервые в этом сезоне уступило «Северстали» – и в последних 13 матчах имеет 10 поражений. Что происходит?

– До вчерашнего дня Череповец по стилю был на вроде бы удобен, трижды его побеждали. А теперь – такое обидное поражение. Вели 2:0 к 34-й минуте – и потом игру потеряли. Не в первый раз в этом чемпионате.

– В чем причины?

– Внутри команды нет игрового напряжения, нет четких заданий – каждой тройке форвардов и паре защитников. Чувствуется расхлябанность, нет стержня, ответственности за результат.

Как следствие, не в первый раз проигрываем со счетов 2:0 или 3:1. Хорошо начали, забили, успокоились, испугались, упустили преимущество – увы, пока это наш сценарий в этом сезоне.

И я вам скажу, что такая пугливость – не в традициях «Динамо». Раньше если мы вели в счете, то уступали крайне редко, а, наоборот, доминировали. Сейчас же такие качели «Динамо» – к сожалению, обычное явление.

– К кому вопросы – к игрокам или тренерскому штабу?

– Игроки зависят от тренеров. Те должны быть жесткими, по-спортивному наглыми людьми. Ошибки должны наказываться, а не прощаться.А у нас, к сожалению, – постоянное повторение пройденного. Один и тот же сценарий.

10 поражений в 13 матчах – это уже тревожный звонок. Надо его услышать – и тренерам, и игрокам, – сказал Давыдов.