Панарин интересен 14 клубам НХЛ. В их числе «Анахайм», «Вегас», «Колорадо», «Миннесота», «Торонто», «Каролина», «Тампа» и «Айлендерс» (Кевин Уикс)

14 клубов НХЛ проявляют интерес к форварду Артемию Панарину.
Инсайдер Кевин Уикс сообщил, что сразу 14 клубов интересуются форвардом «Рейнджерс» Артемием Панариным.
Срок действия контракта 34-летнего россиянина с зарплатой 11,6 миллиона долларов истекает в конце этого сезона.
Клуб из Нью-Йорка не продлит контракт с игроком. Нападающий был выведен из состава клуба по причине возможного обмена.
«Мне сообщили, что на сегодня интерес к Панарину проявили следующие клубы: «Анахайм», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Вегас», «Даллас», «Юта», «Колорадо», «Миннесота», «Сиэтл», «Торонто», «Каролина», «Вашингтон», «Тампа» и «Айлендерс».
К ним могут присоединиться и другие клубы. При этом, что важно, любой переход должен быть одобрен самим игроком», – написал Уикс в соцсети.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
Можно даже не гадать.
примерно так же можно раскидать для Анахайма (Труба 8 + Гудас 4 + Мразек 4.25 + Фаулер 2.5), Айлов (Ли 7 + Пажо 5), Лос-Анджелес (Копитар 7 + Кузменко 4.3 + Перри 2) и некоторые другие клубы.
в общем, главный баланс - чтобы Панарин был согласен играть в клубе, а Рейнджерс удовлетворились полученными активами. по кепке разберутся. Панарин может вообще забить на клуб и сам всё решить летом. но не думаю, что он так будет делать и они расстанутся полюбовно.
Это будет практически не реально
Питтсбург, Вашингтон, Сан-Хосе, Чикаго, Тампа-Бэй (при условии отказа от Рэддиша), Анахайм, Каролина, Коламбус, Лос-Анджелес и другие
Тат реально чуть ли не у половины клубов лиги будет доступна сумма для такого игрока.
Другой вопрос, что в приоритете?
Город, деньги, кубок?
Мне кажется идеальный расклад, если Тампа
Поиграть в тепле, в команде претенденте, связка с Кучеровым, но, Тампа 12 не даст, и даже 10 не даст. Но может быть реален вариант, что он подпишется 7 млн на 6 лет
Из которых отыграет 5, а Куч потом подпишется на 10, но тоже лет на 7
Тогда команда потолок не порвет и всех своих ключевых игроков сможет сохранить на ближайшие 3-5 лет
Если Панарин за 7 подпишется, а тот же Рэддиш за 5 и на 6-7 лет
То есть возможность вообще всех ключевых игроков сохранить, у Флориды же получилось