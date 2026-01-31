  • Спортс
  Панарин интересен 14 клубам НХЛ. В их числе «Анахайм», «Вегас», «Колорадо», «Миннесота», «Торонто», «Каролина», «Тампа» и «Айлендерс» (Кевин Уикс)
Панарин интересен 14 клубам НХЛ. В их числе «Анахайм», «Вегас», «Колорадо», «Миннесота», «Торонто», «Каролина», «Тампа» и «Айлендерс» (Кевин Уикс)

14 клубов НХЛ проявляют интерес к форварду Артемию Панарину.

Инсайдер Кевин Уикс сообщил, что сразу 14 клубов интересуются форвардом «Рейнджерс» Артемием Панариным

Срок действия контракта 34-летнего россиянина с зарплатой 11,6 миллиона долларов истекает в конце этого сезона.

Клуб из Нью-Йорка не продлит контракт с игроком. Нападающий был выведен из состава клуба по причине возможного обмена.

«Мне сообщили, что на сегодня интерес к Панарину проявили следующие клубы: «Анахайм», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», «Вегас», «Даллас», «Юта», «Колорадо», «Миннесота», «Сиэтл», «Торонто», «Каролина», «Вашингтон», «Тампа» и «Айлендерс». 

К ним могут присоединиться и другие клубы. При этом, что важно, любой переход должен быть одобрен самим игроком», – написал Уикс в соцсети. 

Панарина вывели из состава «Рейнджерс». Обмен близок?

Можно было перечислить все клубы за исключением "Рейнджерс", но тут вот какая штука: "Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями".
странно... эти глупые ГМы совсем не читают комментарии на спортсе и не знают, что Панарин - бесполезный игрок, который растворяется в плове?
Ответ vulturecrow
странно... эти глупые ГМы совсем не читают комментарии на спортсе и не знают, что Панарин - бесполезный игрок, который растворяется в плове?
Да он не растворяется в плове. Но и не разу от Артемия не было каких-то то речей про достойное завершение карьеры в походе за кубком хоть с кем. очевидно же, что на первом месте у него условия контракта и условия проживания, больше об этом говорят. Да и у Ген Менеджеров помимо кубка стоят цели заработать еще. Это и поднять интерес, и пройти в ПО подальше, а вот для этих целей Панарин и не помешает
Ответ fedosss08
Да он не растворяется в плове. Но и не разу от Артемия не было каких-то то речей про достойное завершение карьеры в походе за кубком хоть с кем. очевидно же, что на первом месте у него условия контракта и условия проживания, больше об этом говорят. Да и у Ген Менеджеров помимо кубка стоят цели заработать еще. Это и поднять интерес, и пройти в ПО подальше, а вот для этих целей Панарин и не помешает
На первом месте для него не столько условия контракта, сколько удобство проживания для Алисы и детей)
если ему дают контракт в Тампе, остальное не важно. Там Куч и Вася, там налоги на 30% меньше. Дом дружбана тоже фактически рядом.
Можно даже не гадать.
Ответ Anti S
если ему дают контракт в Тампе, остальное не важно. Там Куч и Вася, там налоги на 30% меньше. Дом дружбана тоже фактически рядом. Можно даже не гадать.
На 30%? А почему не на 50% сразу?
Ответ Алексей Челюканов
На 30%? А почему не на 50% сразу?
Комментарий скрыт
Тут вот какая штука: подписать Панарина, со спокойной возможностью продления, могут только 4 клуба: Сан-Хосе, Чикаго, Питтсбург, Детройт - эти команды имеют более 12 млн под потолком зарплат. Айлендерс, Монреаль, Тампа, Баффало, Эдмонтон, Вегас, Бостон, Флорида, Миннесота, Оттава и Вашингтон имеют менее 3 млн - придется сильно попотеть над компенсацией и прошением удержания минимум половины зарплаты Артемия. Не забываем о том, что есть «мертвые души», которых команда может спихнуть, есть возможность трехстороннего обмена, так что это действительно очень интересная головоломка. Насколько я понял из новостей, Панарин хочет перейти в команду, с которой сможет подписать контракт, а не перейти куда-нибудь, чтобы выйти на рынок летом, соответственно вторую партию списка, написанного выше, можно почти исключить наверняка. Только вот ещё, что бы там Рейнджерс не делали, Артемий контролирует ситуацию и выбирает команду, так что это интересная сага, ждём развязки, которой, может и не быть (такой вариант мы тоже не можем исключать)
Ответ buffalo69m
Тут вот какая штука: подписать Панарина, со спокойной возможностью продления, могут только 4 клуба: Сан-Хосе, Чикаго, Питтсбург, Детройт - эти команды имеют более 12 млн под потолком зарплат. Айлендерс, Монреаль, Тампа, Баффало, Эдмонтон, Вегас, Бостон, Флорида, Миннесота, Оттава и Вашингтон имеют менее 3 млн - придется сильно попотеть над компенсацией и прошением удержания минимум половины зарплаты Артемия. Не забываем о том, что есть «мертвые души», которых команда может спихнуть, есть возможность трехстороннего обмена, так что это действительно очень интересная головоломка. Насколько я понял из новостей, Панарин хочет перейти в команду, с которой сможет подписать контракт, а не перейти куда-нибудь, чтобы выйти на рынок летом, соответственно вторую партию списка, написанного выше, можно почти исключить наверняка. Только вот ещё, что бы там Рейнджерс не делали, Артемий контролирует ситуацию и выбирает команду, так что это интересная сага, ждём развязки, которой, может и не быть (такой вариант мы тоже не можем исключать)
задачку про потолок могут решить многие. Рейнджерс легко удержит столько кепки, сколько надо (хоть всю), если им дадут достаточно пиков или проспектов. и тогда тот же Вашингтон легко найдёт деньги на Панарина: уже сейчас есть 7 лямов, а в следующем году кончаются контракты Ови (9.5), Карлссона (8), ван Раймсдюка (3). первый уходит, второго продлят за половину, третьего можно не продлевать. так что тут и на Панарина, и на продление других истекающих контрактов (им много платить не надо). ни дополнительных обменов, ни третьих сторон, ни хитрых схем.

примерно так же можно раскидать для Анахайма (Труба 8 + Гудас 4 + Мразек 4.25 + Фаулер 2.5), Айлов (Ли 7 + Пажо 5), Лос-Анджелес (Копитар 7 + Кузменко 4.3 + Перри 2) и некоторые другие клубы.

в общем, главный баланс - чтобы Панарин был согласен играть в клубе, а Рейнджерс удовлетворились полученными активами. по кепке разберутся. Панарин может вообще забить на клуб и сам всё решить летом. но не думаю, что он так будет делать и они расстанутся полюбовно.
Ответ vulturecrow
задачку про потолок могут решить многие. Рейнджерс легко удержит столько кепки, сколько надо (хоть всю), если им дадут достаточно пиков или проспектов. и тогда тот же Вашингтон легко найдёт деньги на Панарина: уже сейчас есть 7 лямов, а в следующем году кончаются контракты Ови (9.5), Карлссона (8), ван Раймсдюка (3). первый уходит, второго продлят за половину, третьего можно не продлевать. так что тут и на Панарина, и на продление других истекающих контрактов (им много платить не надо). ни дополнительных обменов, ни третьих сторон, ни хитрых схем. примерно так же можно раскидать для Анахайма (Труба 8 + Гудас 4 + Мразек 4.25 + Фаулер 2.5), Айлов (Ли 7 + Пажо 5), Лос-Анджелес (Копитар 7 + Кузменко 4.3 + Перри 2) и некоторые другие клубы. в общем, главный баланс - чтобы Панарин был согласен играть в клубе, а Рейнджерс удовлетворились полученными активами. по кепке разберутся. Панарин может вообще забить на клуб и сам всё решить летом. но не думаю, что он так будет делать и они расстанутся полюбовно.
Удержать они смогут только 50% зарплаты. А двойное удержание невозможно. Поэтому минимальный кэпхит, который примет на себя новая команда - 5,5 млн. И это по-прежнему больше, чем могут себе позволить большинство претендентов, не избавляясь от своих контрактов.
островам бы подошел
Ответ yakov petrov
островам бы подошел
Это был бы маневр что надо)
Ответ yakov petrov
островам бы подошел
Рейнджерс и Айлендерс между собой практически не делают обменов ( 4 обмена за всю историю).
Это будет практически не реально
Да как так то??? Я же помню МЧМ-11, великий камбек России в финале с канадцами. 2 шайбы Артемия и вот уже 34 :(
Идеальный вариант Колорадо, играть с топовым центром и каждый сезон бороться за КС. Подписаться на 7,1млн на 7лет (50млн как раз как Панара хочет).
Многие могут позволить себе выписать ему контракт на 3-5 лет с з/п 10-11

Питтсбург, Вашингтон, Сан-Хосе, Чикаго, Тампа-Бэй (при условии отказа от Рэддиша), Анахайм, Каролина, Коламбус, Лос-Анджелес и другие
Тат реально чуть ли не у половины клубов лиги будет доступна сумма для такого игрока.
Другой вопрос, что в приоритете?
Город, деньги, кубок?

Мне кажется идеальный расклад, если Тампа
Поиграть в тепле, в команде претенденте, связка с Кучеровым, но, Тампа 12 не даст, и даже 10 не даст. Но может быть реален вариант, что он подпишется 7 млн на 6 лет
Из которых отыграет 5, а Куч потом подпишется на 10, но тоже лет на 7
Тогда команда потолок не порвет и всех своих ключевых игроков сможет сохранить на ближайшие 3-5 лет
Если Панарин за 7 подпишется, а тот же Рэддиш за 5 и на 6-7 лет
То есть возможность вообще всех ключевых игроков сохранить, у Флориды же получилось
Ответ Febanacci-88
Многие могут позволить себе выписать ему контракт на 3-5 лет с з/п 10-11 Питтсбург, Вашингтон, Сан-Хосе, Чикаго, Тампа-Бэй (при условии отказа от Рэддиша), Анахайм, Каролина, Коламбус, Лос-Анджелес и другие Тат реально чуть ли не у половины клубов лиги будет доступна сумма для такого игрока. Другой вопрос, что в приоритете? Город, деньги, кубок? Мне кажется идеальный расклад, если Тампа Поиграть в тепле, в команде претенденте, связка с Кучеровым, но, Тампа 12 не даст, и даже 10 не даст. Но может быть реален вариант, что он подпишется 7 млн на 6 лет Из которых отыграет 5, а Куч потом подпишется на 10, но тоже лет на 7 Тогда команда потолок не порвет и всех своих ключевых игроков сможет сохранить на ближайшие 3-5 лет Если Панарин за 7 подпишется, а тот же Рэддиш за 5 и на 6-7 лет То есть возможность вообще всех ключевых игроков сохранить, у Флориды же получилось
Что за полёт фантазии; Кучеров младше Панарина менее чем на 2 года
Я бы посмотрел на него в Анахайме, думаю было бы неплохо.
В Айлендерс, и переезжать никуда не надо. Там ещё и есть с кем на русском поболтать.
