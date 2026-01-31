Панарин интересен 14 клубам НХЛ. В их числе «Анахайм», «Вегас», «Колорадо», «Миннесота», «Торонто», «Каролина», «Тампа» и «Айлендерс» (Кевин Уикс)

14 клубов НХЛ проявляют интерес к форварду Артемию Панарину.

Инсайдер Кевин Уикс сообщил, что сразу 14 клубов интересуются форвардом «Рейнджерс » Артемием Панариным .

Срок действия контракта 34-летнего россиянина с зарплатой 11,6 миллиона долларов истекает в конце этого сезона.

Клуб из Нью-Йорка не продлит контракт с игроком. Нападающий был выведен из состава клуба по причине возможного обмена.

«Мне сообщили, что на сегодня интерес к Панарину проявили следующие клубы: «Анахайм », «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе », «Вегас », «Даллас», «Юта», «Колорадо», «Миннесота», «Сиэтл», «Торонто», «Каролина», «Вашингтон», «Тампа» и «Айлендерс».

К ним могут присоединиться и другие клубы. При этом, что важно, любой переход должен быть одобрен самим игроком», – написал Уикс в соцсети.

