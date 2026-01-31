Заха и Элиас Линдхольм не сыграют за «Бостон» в матче с «Тампой» на открытом воздухе. У игроков небольшие травмы, они не должны пропустить Олимпиаду
Павел Заха и Элиас Линдхольм не сыграют за «Бостон» в матче на открытом воздухе.
Форварды «Бостона» Павел Заха и Элиас Линдхольм пропустят матч с «Тампой» на открытом воздухе.
Игра Stadium Series пройдет 1 февраля (начало по московскому времени – 2 февраля в 02:30) на арене Raymond James Stadium в Тампе, вмещающей около 70 тысяч зрителей.
Оба нападающих «Брюинс» не поедут с командой на двухматчевый выезд во Флориду. У игроков небольшие травмы верхней части тела.
Ожидается, что они пропустят по несколько дней и смогут принять участие в Олимпиаде-2026. Заха (37 очков в 54 играх в сезоне, 15+22) попал в состав сборной Чехии, Линдхольм (37 в 44, 11+26) – сборной Швеции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем