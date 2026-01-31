  • Спортс
  Федотов пропустил 5 шайб в матче АХЛ с «Бельвилем», отразив 23 из 28 бросков. Победа – 3-я подряд и 15-я в 29 играх в сезоне (88,6% сэйвов, КН 2,84)
Федотов пропустил 5 шайб в матче АХЛ с «Бельвилем», отразив 23 из 28 бросков. Победа – 3-я подряд и 15-я в 29 играх в сезоне (88,6% сэйвов, КН 2,84)

Иван Федотов пропустил 5 шайб в матче АХЛ с «Бельвилем».

Вратарь «Кливленда» Иван Федотов вышел в старте на матч регулярного чемпионата АХЛ с «Бельвилем» (6:5). 

29-летний россиянин отразил 23 из 28 бросков. Победа стала для него 3-й подряд. 

Всего в сезоне у него 29 игр за фарм «Коламбуса» и 15 побед при 88,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,84. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
Тихоокеанский флот?
